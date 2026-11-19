Россия — неотъемлемая часть Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), и вносит вклад в его благополучие. В регион направляются российские энергоносители, значительные объемы зерна и минеральные удобрения.

Азиатско-Тихоокеанский регион должен стать локомотивом развития, партнерство со странами региона — стратегический курс России.

Товарооборот России с экономиками АТР за восемь месяцев 2026 года вырос почти на треть, с упором на неэнергетические и инновационные позиции.

В непростых условиях фрагментации мировой экономики форум АТЭС должен задавать объединительный тон.

Россия поддерживает проект итоговой декларации саммита АТЭС и дальше будет принимать участие в его работе.

За последнее время Россия вместе с партнерами по АТЭС реализовала более 80%.

Россия активно продвигает флагманскую инициативу о создании большого европейского партнерства.

Россия приглашает экономики АТР пользоваться возможностями новых транспортных маршрутов.