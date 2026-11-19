«Безусловно, очень важен диалог президента Путина, президента Трампа. Они оба настроены на мирное решение украинского конфликта», — сказал Кирилл Дмитриев информационной службе «Вести». «Понятно, много сил пытается помешать. Но этот диалог очень важен, весь мир следит за этим диалогом», — добавил он.