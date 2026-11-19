Дмитриев: Путин и Трамп настроены на мирное решение конфликта на Украине
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп настроены на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам саммита РФ — США на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.
«Безусловно, очень важен диалог президента Путина, президента Трампа. Они оба настроены на мирное решение украинского конфликта», — сказал Кирилл Дмитриев информационной службе «Вести». «Понятно, много сил пытается помешать. Но этот диалог очень важен, весь мир следит за этим диалогом», — добавил он.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа продилась 40 минут. По словам помощника президента Юрия Ушакова, главы государств обсудили конфликт на Украине, двусторонние отношения и их совместную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, которая пройдет позже сегодня.