«Украинцы готовы к миру». О чем договорились США и Украина на встрече в Джидде
В Саудовской Аравии прошли переговоры между американской и украинской делегациями, продолжавшиеся около девяти часов. Это первый официальный контакт Киева и Вашингтона после скандальной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля. О чем говорили и что решили стороны — в подборке «Ъ».
Слева направо: советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак
Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters
- Украина готова на 30-дневное прекращение огня. Оно вступит в силу в случае согласия России и может быть продлено.
- Вашингтон возобновит военную и разведывательную помощь Киеву.
- США и Украина заключат соглашение по полезным ископаемым. Тема сделки не была предметом сегодняшних переговоров.
- Украинская делегация на встрече представила «конкретные шаги и предложения» по завершению конфликта. Обмен пленными и гуманитарные вопросы должны стать частью переговорного процесса.
- США обсудят с Россией прекращение огня в ближайшее время. Вашингтон ждет положительного ответа от Москвы «как можно скорее».
- Делегации США и Украины договорились определить состав переговорных групп и начать дискуссии о «достижении устойчивого мира». Киев настаивает на участии европейских партнеров в процессе.