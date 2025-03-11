«Украинцы готовы к миру». О чем договорились США и Украина на встрече в Джидде

В Саудовской Аравии прошли переговоры между американской и украинской делегациями, продолжавшиеся около девяти часов. Это первый официальный контакт Киева и Вашингтона после скандальной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля. О чем говорили и что решили стороны — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Слева направо: советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters