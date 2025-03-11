ЕС поддерживает предложение о перемирии на Украине

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз приветствует результаты переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии. Глава ЕК поддержала предложение о 30-дневном прекращении огня, которое принял Киев. Она также заявила, что ЕС одобряет решение Вашингтона о возобновлении обмена разведданными и поставках оружия Киеву.

«Это позитивное развитие событий, которое может стать шагом к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины»,— написала госпожа фон дер Ляйен в социальной сети Х.

Глава ЕК повторила заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что «мяч в вопросе мира находится на стороне России».При этом она добавила, что ЕС готов «на полную отыграть свою часть вместе с партнерами».

Сегодня в Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США, она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча российской и американской делегаций состоится «сегодня или завтра».

О чем договорились США и Украина на встрече в Джидде — в главном «Ъ».