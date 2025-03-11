«Значительный прогресс в отношениях»
Первая реакция американских СМИ на переговоры в Джидде
Комментируя переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, американские медиа, похоже, главным их итогом считают не достигнутые договоренности, а сам факт их достижения.
Слева направо: советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь США Марко Рубио, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха и министр обороны Украины Рустем Умеров
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters
The Washington Post (Вашингтон, США)
США отменяют приостановку помощи Украине после согласия Киева на предложение о перемирии
Сам факт того, что американские и украинские представители смогли согласовать совместное заявление, не говоря уже о его содержательности, означает значительный прогресс в отношениях после скандальной ссоры между президентами двух стран в Овальном кабинете в конце прошлого месяца и внезапного прекращения американской военной поддержи Киеву.
Axios (Арлингтон, США)
Украина поддержала предложение США о 30-дневном перемирии с Россией
Перемирие, если оно будет воплощено в жизнь, станет крупным дипломатическим прорывом в трехлетней войне между Россией и Украиной. Но сначала Кремль должен взвесить это американское предложение.
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
США восстанавливают военную помощь Украине после того, как та согласилась на прекращение огня
Выбор Джидды в качестве места проведения американо-украинских переговоров представляется попыткой администрации Трампа донести то, что она беспристрастный арбитр в конфликте, который начался… три года назад. Вместо поездки в Киев, как это сделали тогдашний президент Джо Байден и его высшие советники, команда Трампа встречается со своими визави на нейтральной территории в Саудовской Аравии, как она сделала и с россиянами в Эр-Рияде.
ABC News (Нью-Йорк, США)
США и Украина призвали к 30-дневному перемирию
Две стороны представили вторничные переговоры как способ перезагрузить двусторонние переговоры после… взрывной встречи Трампа, Зеленского и вице-президента Джей Ди Вэнса в Овальном кабинете. То столкновение спровоцировало Трампа назвать Киев в качестве главного препятствия к миру на Украине, а также заморозить военную помощь и обмен некоторыми разведданными.
The New York Times (Нью-Йорк, США)
США согласились возобновить военную помощь Украине
Переговоры в… Джидде… придали свежий импульс переговорам по прекращению огня, которые сникли после публичной ссоры в Белом доме между президентами Украины и США. По итогам той встречи администрация Трампа поставила на паузу всю военную помощь и передачу разведданных… Оторванность от этих данных уже серьезно ухудшила положение (украинских.— “Ъ”) солдат на фронте, особенно в Курской области России.