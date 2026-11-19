На Мосбирже появился первый индекс акций на основе рекомендаций ИИ
Московская биржа запустила расчет и публикацию индекса торговой площадки — Финуслуг искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал глава Мосбиржи Виктор Жидков. Показатель стал первым индексом акций, база которого формируется с применением ИИ.
«Технологии искусственного интеллекта активно меняют формат взаимодействия с финансовым рынком, позволяют анализировать большие объемы информации, учесть контекст, в котором торгуется бумага, по-новому подойти к выбору инструмента. Поэтому мы решили сравнить классический подход к формированию индекса с тем, что может предложить машина»,— пояснил господин Жидков (цитата по РБК).
Торговый код индекса — AIMOEX. По данным пресс-службы Мосбиржи, для отбора акций используется мультиагентная ИИ-система, которая выбирает бумаги с потенциально высокой доходностью.
Базу индекса составляют 20 акций, отобранных на основе рекомендаций ИИ из состава индекса Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI; в него входят 100 акций). Максимальный вес каждого инструмента в индексе — не более 8%. Состав индекса AIMOEX пересматривается каждый месяц.
Для подбора акций ИИ использует три вида данных: финансовые показатели компании, рыночную динамику акций и новости, отмечает РБК. На основе этой информации формируется AI Score — итоговая модельная оценка привлекательности каждой бумаги для включения в индекс.
Другим инструментом на базе ИИ занимается Банк России. Регулятор намерен протестировать ИИ-ассистента, который будет анализировать и объяснять простыми словами содержание договоров к финансовым продуктам. Пилотный проект запустят на площадке ассоциации «Финтех».