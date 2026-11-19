Базу индекса составляют 20 акций, отобранных на основе рекомендаций ИИ из состава индекса Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI; в него входят 100 акций). Максимальный вес каждого инструмента в индексе — не более 8%. Состав индекса AIMOEX пересматривается каждый месяц.