Трамп анонсировал встречу США и России «сегодня или завтра»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская делегация встретится с российскими коллегами «сегодня или завтра». Прежде встреча США и России не анонсировалась. Около часа назад в Саудовской Аравии завершились переговоры американской и украинской делегаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него. Мы собираемся встретиться с ними (Россией.— ''Ъ'') позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

10 марта CNN со ссылкой на источники сообщал, что США проведут в Саудовской Аравии отдельные переговоры с Россией и Украиной. Российский МИД и Кремль эту информацию отрицали.

11 марта в Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США, она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь «мяч на стороне России». Американские власти сообщили о планах передать российской стороне предложение о прекращении боевых действий. Советник президента США Майк Уолц анонсировал встречу с российским коллегой в ближайшие дни (о ком идет речь, он не уточнил).

О чем договорились США и Украина на встрече в Джидде — в главном «Ъ».

Лусине Баласян