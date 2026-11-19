Трамп на встрече с Си Цзиньпином назвал отношения США и Китая справедливыми
Президент США Дональд Трамп считает, что заключенное Вашингтоном и Пекином торговое соглашение позволило «достичь большего баланса в крайне несбалансированных отношениях» между двумя странами. Господин Трамп заявил об этом на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС.
«Мы распределили тарифы и сократили их весьма справедливым образом... Изначально отношения с Китаем были крайне несбалансированными»,— отметил американский президент (цитата по Reuters).
Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. Сегодня на полях мероприятия должны пройти трехсторонние переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Господин Трамп уже встретился с лидерами обеих стран по отдельности.