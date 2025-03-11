Украина готова на 30-дневное прекращение огня

Украина на переговорах с США в Саудовской Аравии согласилась ввести режим прекращения огня на 30 дней, сообщил Госдепартамент. Делегации договорились сформировать переговорные группы и немедленно начать консультации по установлению «прочного мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины». Переговоры длились девять часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил согласие Киева на «немедленное введение временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон». «Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность с ее стороны является ключом к достижению мира»,— написал он в Telegram-канале.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь «дело за Россией», предложение о прекращении огня передадут Москве по нескольким каналам. «Мы надеемся, что Россия согласится»,— сказал он. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц сообщил, что в ближайшие дни встретится с российским коллегой. Господин Уолц подчеркнул, что украинцы готовы к миру.

О чем еще договорились США и Украина — в публикации «Ъ».

Лусине Баласян