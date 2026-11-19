«Я хорошо лажу с обоими (и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским). Они очень разные люди».

«Мы продаем оружие Европейскому Союзу. Они делают с ним, что хотят. Я думаю, что они по большей части поставляют его Украине, но мы его продаем... Мы не делаем им скидок, и поэтому можно сказать, что мы зарабатываем на этом много денег. Я не хочу этого».