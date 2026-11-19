Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС. Главное
Встреча прошла хорошо. Обсуждали конфликт на Украине, двусторонние отношения.
«По-моему, особо важных заявлений ни одна сторона не делала, поскольку мы готовимся к самому важному мероприятию, которое будет — трехстороннему саммиту».
Российская делегация познакомилась с новым главой аппарата Белого дома Стивеном Миллером.
Настроение Владимира Путина было отличное по итогам встречи.
«Безусловно, очень важен диалог президента Путина, президента Трампа. Они оба настроены на мирное решение украинского конфликта. Понятно, много сил пытается помешать. Но этот диалог очень важен, весь мир следит за этим диалогом». (из интервью информационной службе «Вести»).
«Диалог между президентом Путиным и президентом Трампом, за которым следит весь мир, он важен как для решения украинского конфликта, так и для развития отношений между Россией и США, в том числе в экономической сфере» (из интервью Первому каналу).
«Я хорошо лажу с обоими (и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским). Они очень разные люди».
«Мы продаем оружие Европейскому Союзу. Они делают с ним, что хотят. Я думаю, что они по большей части поставляют его Украине, но мы его продаем... Мы не делаем им скидок, и поэтому можно сказать, что мы зарабатываем на этом много денег. Я не хочу этого».