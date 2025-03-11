Рубио: мяч в вопросе мира на стороне России

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с украинской делегацией заявил, что ждет положительного ответа со стороны Москвы на предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине «как можно скорее».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters Марко Рубио

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

«Украина сделала положительный шаг, мы надеемся, что Россия ответит взаимностью. Это лучший жест доброй воли, которого мы можем ожидать… Мяч в вопросе мира на стороне России, мы надеемся, что она согласится»,— сказал Марко Рубио на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале CBS News).

Как добавил госсекретарь США, если Москва согласится на 30-дневное прекращение огня, «мы сможем перейти ко второй фазе, которая представляет собой настоящие переговоры, а не бесконечные диалоги». Целью второй фазы переговоров, по его словам, станет устойчивое завершение конфликта на условиях, которые будут приемлемы для обеих сторон.

Переговоры делегаций США и Украины в Саудовской Аравии продолжались около девяти часов. Киев на них принял предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней. По словам Марко Рубио, Москве передадут предложение по нескольким каналам. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц также заявил, что в ближайшие несколько дней он проведет разговор «со своим российским коллегой». Его имени господин Уолц не назвал.

О чем еще договорились США и Украина — в публикации «Ъ».