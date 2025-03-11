США возобновят военную помощь и передачу разведданных Украине

Соединенные Штаты Америки возобновят передачу разведданных Украине и поставки стране военной помощи. Об этом стороны договорились по итогам девятичасовых переговоров в Саудовской Аравии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

«Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности»,— говорится в заявлении, опубликованном главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

«Как результат положительных шагов вперед президент решил снять паузу на предоставление оборонной помощи Украине. Решение вступает в силу незамедлительно»,— cказал советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц.

США приостановили военную помощь Украине 4 марта, вскоре после конфликта президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Прекращена была и передача разведывательных данных, за исключением информации, используемой ВСУ для обороны. Американские власти допускали пересмотр этого решения при положительном исходе переговоров в Джидде.

О чем еще договорились США и Украина — в публикации «Ъ».

Лусине Баласян