США возобновят военную помощь и передачу разведданных Украине
Соединенные Штаты Америки возобновят передачу разведданных Украине и поставки стране военной помощи. Об этом стороны договорились по итогам девятичасовых переговоров в Саудовской Аравии.
Фото: Alex Brandon / AP
«Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности»,— говорится в заявлении, опубликованном главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
«Как результат положительных шагов вперед президент решил снять паузу на предоставление оборонной помощи Украине. Решение вступает в силу незамедлительно»,— cказал советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц.
США приостановили военную помощь Украине 4 марта, вскоре после конфликта президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Прекращена была и передача разведывательных данных, за исключением информации, используемой ВСУ для обороны. Американские власти допускали пересмотр этого решения при положительном исходе переговоров в Джидде.
О чем еще договорились США и Украина — в публикации «Ъ».