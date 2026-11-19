В Петропавловске-Камчатском за медицинской помощью 13 ноября обратились, предварительно, 28 учеников школы № 3 и четверо сотрудников учреждения. У всех из них — признаки кишечной инфекции, сообщило краевое управление СКР. Всех заболевших лечили амбулаторно.