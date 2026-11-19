На Камчатке 30 школьников обратились к врачу с признаками кишечного отравления
В Петропавловске-Камчатском за медицинской помощью 13 ноября обратились, предварительно, 28 учеников школы № 3 и четверо сотрудников учреждения. У всех из них — признаки кишечной инфекции, сообщило краевое управление СКР. Всех заболевших лечили амбулаторно.
Занятия в школе приостановили, учреждение закрыли на карантин, заявила ранее прокуратура Камчатского края. Специалисты выясняют, откуда появилась инфекция и каким образом она передавалась. Следователи начали доследственную проверку обстоятельств происшествия. После ее завершения они примут процессуальное решение.