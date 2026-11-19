Эти ребята, я понимал, не привыкли приезжать заранее. Но им предстояли еще двусторонние переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа здесь же, в резиденции, перед той самой «трехсторонкой». Пара человек уже полулежали на тротуаре. Время от времени к входу в резиденцию маршем подходили отряды молодых китайцев в темном гражданском и исчезали в ее чреве. Потом подъехала, например, машина с цветами.