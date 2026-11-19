В Шэньчжэнь со своим самомнением
В Китае начались перекрестные переговоры тройки мировых лидеров
19 ноября президент России Владимир Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом и готовится к следующей встрече: те же и Си Цзиньпин. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников с утра работает на месте событий.
Ранним утром мы подъехали к входу в китайскую госрезиденцию. Здесь уже томился пул американского Белого дома. На тротуаре стояли две картонные коробки с бутылками воды, которые им великодушно вынесли из резиденции.
Эти ребята, я понимал, не привыкли приезжать заранее. Но им предстояли еще двусторонние переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа здесь же, в резиденции, перед той самой «трехсторонкой». Пара человек уже полулежали на тротуаре. Время от времени к входу в резиденцию маршем подходили отряды молодых китайцев в темном гражданском и исчезали в ее чреве. Потом подъехала, например, машина с цветами.
Корреспонденты федеральных телеканалов безостановочно снимали любое движение у входа.
— Пурпурные орхидеи...— переживал корреспондент.— С чем же, с чем их сравнить?..
— Говори «символ процветания и мира»,— подсказывала ему коллега.— Я всегда так говорю. Не знаешь, что сказать,— говори «символ процветания и мира»!
Так он и поступил, записывая беспроигрышный стендап.
Американский пул начали пропускать: им пора было на «двусторонку». После них на тротуаре осталась одна коробка с водой, к которой российские журналисты, конечно, даже не подумали притронуться (мы с коллегой успели смотаться в город — резиденция-то горная — за кофе и чуть не опоздали потом; но ведь не опоздали).
Тем временем в одном из помещений на площадке саммита началась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Мы тоже должны были приехать на нее, но накануне поздно вечером пул на эту встречу пропал из сценария. Я заподозрил, что встречи может и не быть. Утром начали говорить, что она может случиться «на ногах». Складывалось впечатление, будто что-то произошло, причем нехорошее.
Нет, ничего такого: переговоры оказались полноценными, с участием Сергея Лаврова, Антона Силуанова, Юрия Ушакова, Кирилла Дмитриева... С американской стороны наблюдался Марко Рубио и другие тоже.
— Кто здесь? — воскликнул, входя в переговорную, Дональд Трамп, словно знал тот самый анекдот (на сцене в темноте с тем же вопросом в театре, полном зрителей, зажигает свечу актер и так далее).
Он так шутил. Он же шутник.
— О, это мой друг! — продолжил американский президент.
Они сели в кресла. Начались полноценные переговоры, которые продолжались примерно час.
С российской стороны были только личный оператор и фотокорреспондент.
С американской — вся та часть пула Белого дома, которая называется Traveling press. И Fox News все передавал в прямом эфире: церемонию ожидания, комментарии Сергея Лаврова, обмен воспоминаниями переговорщиков об Анкоридже и его незабываемом духе...
Теперь, после очередного рукопожатия перед началом заседания на саммите, президенты России и США разговаривали о чем-то уже без шуток.
Накануне, на торжественном приеме, Владимир Путин и Дональд Трамп толком не поговорили. На приеме они сидели за одним очень длинным столом лицом к сцене на одной линии и никак не могли бы сказать даже пару слов, так как надо было получать удовольствие от концерта.
А мы в резиденции остановились на электрокарах на полпути от въезда до входа в резиденцию, пройдя гуманный контроль (меня пропустили с кофе, попросив только сделать глоток — я выжил — и проверив его на пикающем анализаторе).
Ожидание «трехсторонки» на свежем воздухе, ставшее нервным, продолжилось.