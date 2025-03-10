Украинский мир ищут на Востоке

Представители администрации США на этой неделе встретятся с украинской делегацией в Саудовской Аравии в ходе первого раунда консультаций высокого уровня по украинскому урегулированию. Переговоры в ближневосточной стране, которая ранее принимала российско-американскую встречу по Украине, определят готовность Киева отказаться от прежней ставки на продолжение противостояния с Россией и способность США добиться успеха в посредничестве между Москвой и Киевом. Как стало известно накануне, несмотря на то что Вашингтон требует от Киева пойти на территориальные уступки Москве, украинская сторона намерена продвигать альтернативный план, поддерживаемый европейскими союзниками. Он предусматривает возобновление военной поддержки Киева со стороны США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы репортеров

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы репортеров

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

О переговорах команды Белого дома с высокопоставленной украинской делегацией, которые пройдут 11 марта в Саудовской Аравии, рассказал 9 марта сам президент США Дональд Трамп. В беседе с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета господин Трамп излучал оптимизм. «Думаю, что вы увидите довольно хорошие результаты в Саудовской Аравии на этой неделе. От нас туда отправятся многие хорошие люди. Думаю, может случиться много очень крупных вещей»,— заинтриговал прессу президент США.

Местом американо-украинской встречи станет город Джидда (делегации США и России вели в феврале свои переговоры в столице страны Эр-Рияде). Помимо госсекретаря США Марко Рубио, который ранее возглавлял американскую делегацию на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и помощником российского президента Юрием Ушаковым, команду Белого дома будут представлять еще два высокопоставленных чиновника — помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Оба они вместе с Марко Рубио уже имели возможность погрузиться в тематику украинского урегулирования в ходе общения с российской делегацией в Эр-Рияде.

В состав украинской делегации войдут второй человек в украинской иерархии, глава офиса президента Андрей Ермак, глава МИДа Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

Как сообщило со ссылкой на свои источники в Белом доме агентство Reuters, американская сторона на встрече намерена выяснить, «готова ли Украина пойти на существенные уступки России ради прекращения войны».

«Нельзя сказать: "Я хочу мира" и "Я отказываюсь идти на компромисс по каким-либо вопросам"»,— заявил один из американских чиновников о предстоящих переговорах.

«Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире. Если их интересуют только границы 2014 или 2022 года, это будет говорить о многом»,— добавил другой американский чиновник. По его словам, делегация США также хочет узнать, насколько серьезно настроен Киев на улучшение отношений с администрацией США после скандала в Белом доме.

Появившиеся накануне переговоров многочисленные утечки свидетельствуют о том, что, вопреки оптимистичным оценкам президента Трампа, предсказать итог их встречи невозможно. Ни та, ни другая сторона, несмотря на несопоставимые весовые категории Вашингтона и Киева, не намерены отступать от своих целей, которые явно не совпадают. Так, по сообщению телеканала NBC News, официальные лица США уже дали понять, что планируемой сделки по добыче полезных ископаемых на переговорах в Джидде будет недостаточно, чтобы президент Трамп возобновил военные поставки Украине и обмен разведданными, частично прерванный вскоре после скандального визита Владимира Зеленского в Овальный кабинет. Телеканал Fox News также сообщает, что запросные позиции американской стороны в Джидде будут включать в себя требования проведения президентских выборов на Украине и возможного ухода президента Зеленского со своего поста.

Эту информацию фактически подтверждает немецкое издание Bild, которое со ссылкой на свои источники сообщает о том, что президент Трамп не возобновит поставки оружия Украине до ухода Зеленского с поста президента. «После скандальной встречи в Белом доме последние сомнения развеялись: Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском не партнера, а препятствие.

Говорят, что за закрытыми дверями Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины! Как? Политическим давлением. Пока 47-летний политик находится у власти, у Киева не будет нового американского оружия»,— отмечает Bild.

В свою очередь, издание Financial Times сообщает, что, несмотря на многочисленные неблагоприятные сигналы из Вашингтона, в задачу украинской делегации входит договориться о возобновлении разведывательной и военной поддержки со стороны США путем убеждения команды Трампа, что президент Зеленский хочет скорейшего прекращения конфликта с Россией.

Для этого Киев намерен сообщить американской делегации о готовности предложить России «частичное прекращение огня» в том, что касается ударов БПЛА и ракет дальнего радиуса действия, а также боевых действий в Черном море. По информации источников Financial Times, в обмен на это Киев рассчитывает, что администрация США отменит свое решение о приостановке обмена разведданными и поставок вооружений. Сразу два источника в Киеве выразили надежду, что оружейные поставки Украине и предоставление развединформации в полном объеме возобновятся уже на этой неделе.

При этом, предлагая частичное перемирие, украинская сторона не соглашается распространить его с воздуха и моря еще и на сушу. Логику Киева изложил советник главы офиса президента Зеленского Сергей Лещенко. По его словам, американская помощь не настолько критическая, чтобы остановить боевые действия на условиях, которые «навязывают Украине».

«Трамп говорит: есть ли план прекращения огня? Мы отвечаем, что у нас есть план прекращения огня. Предлагаем прекратить огонь с неба. Речь идет о дронах, ракетах, баллистике. А также предлагаем прекратить огонь на море. Мы берем обязательство не атаковать. Также предлагаем энергетику не атаковать. Вы хотите перемирия — мы готовы»,— заявил Сергей Лещенко.

Отметим, что Киев предлагает запретить дальнобойные дроны и ракеты, а не тактические беспилотники, которые используются против техники и живой силы (их применение остановить невозможно без общего перемирия на земле).

Что же касается украинского предложения по средствам для дальнобойных ударов, то оно, судя по всему, призвано обнулить преимущество России в этом виде вооружений.

Уверенность украинской стороне придает активная поддержка, которую накануне переговоров в Джидде ей оказывают Лондон и Париж. Как сообщает газета The Times, Британия консультирует Украину по вопросам переговоров, чтобы не допустить новой ссоры с Вашингтоном. «Советник премьера Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в выходные отправился на Украину, чтобы дать Зеленскому инструкции до того, как представители его страны примут участие в переговорах с США, чтобы избежать повторения катастрофического конфликта в Овальном кабинете с Дональдом Трампом»,— отмечает The Times. По информации издания, Джонатан Пауэлл настоятельно рекомендовал украинской стороне на переговорах в Джидде формировать у американской делегации впечатление о том, что якобы «Россия является главным препятствием на пути к миру».

В этой ситуации журнал The Economist предсказывает, что переговоры будут «жесткими» и для Украины «наступает момент катарсиса — новый виток жестоких санкций», если Киев не пойдет на условия США. Ставки на переговорах во вторник невероятно высоки. Если они провалятся, Украина, вероятно, не получит второго шанса. «Американцы перейдут в режим диктовки и навяжут нам все, что решат вместе с Россией»,— цитирует The Economist источник в Киеве.

Сергей Строкань