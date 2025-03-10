Румыния отменила кандидата

Крайне правому кандидату на президентских выборах в Румынии Кэлину Джорджеску — победителю прошлогоднего первого тура, чья победа была в итоге аннулирована,— запретили баллотироваться в мае. Решение Центрального избирательного бюро вызвало беспорядки в Бухаресте, а сам герой шумихи назвал такое развитие событий проявлением тирании. Впрочем, он обещал еще побороться: в понедельник политик подал апелляцию на решение о запрете ему идти на выборы. Тем временем крайне правые политические силы, делавшие ставку на Джорджеску как на своего кандидата, уже думают над планом Б.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэлин Джорджеску

Фото: Andreea Campeanu / Reuters Кэлин Джорджеску

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Решение членов Центрального избирательного бюро (ЦИБ) Румынии, в состав которого входят судьи Верховного суда и представители политических партий, запретить господину Джорджеску баллотироваться на майских президентских выборах не было единогласным. Но все-таки большинство (десять против четырех членов бюро) сочло, что выдвижение крайне правого кандидата допустить нельзя.

Начало громкой истории вокруг этого румынского политика, в одночасье ставшего известным на весь мир, положила его неожиданная победа в первом туре президентских выборов в ноябре 2024 года. Тогда Джорджеску набрал 23% голосов избирателей. Однако незадолго до второго тура Конституционный суд Румынии аннулировал итоги голосования, сославшись на данные спецслужб о том, что Румыния якобы подверглась «агрессивным гибридным действиям России», которая, в частности, имеет отношение к 800 аккаунтам в TikTok, поддержавшим крайне правого кандидата. 26 февраля этого года политика задержали и доставили на допрос по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.

Как утверждал сам господин Джорджеску, он не потратил на свою предвыборную кампанию ни копейки, но правоохранительные органы сочли это ложной информацией.

Тем не менее крайне правый политик, который находится под уголовным преследованием по шести пунктам, не теряет надежды на участие в повторных выборах, назначенных на май, и в минувшую пятницу подал заявку на регистрацию в качестве кандидата. Но воскресный вердикт ЦИБ Румынии преградил ему путь на выборы.

Господину Джорджеску, конечно, дали шанс в течение суток подать апелляцию (в понедельник он так и сделал), которую суд должен рассмотреть в течение 72 часов. Но веры в то, что фаворит предвыборной гонки сумеет отстоять свое право на участие в выборах законным путем, у него самого и его сторонников, судя по всему, не осталось.

«Прямой удар в сердце демократии во всем мире! Европа теперь диктатура, Румыния — тирания»,— написал на английском господин Джорджеску в соцсети X после оглашения вердикта ЦИБ.

А его сторонники решили показать свое несогласие с таким развитием событий протестами. В воскресенье вечером тысячи людей собрались у здания избирательного бюро с криками «Воры!», «Предатели!», «Свобода!», пытаясь прорваться через оцепление, бросая в полицейских камни, переворачивая автомобили и поджигая мусорные баки. В итоге в попытке утихомирить разбушевавшихся сторонников Джорджеску полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Отметим, что, идя на выборы в качестве независимого кандидата, 62-летний Кэлин Джорджеску обещал «восстановить достоинство Румынии» и положить конец подчинению страны международным организациям, членом которых она является, включая НАТО и ЕС. Кроме того, он пообещал прекращение всякой помощи Украине в случае своей победы, за что его соперники в стране и многие политики на Западе окрестили его «пророссийским кандидатом».

Между тем взгляды румынского политика получили одобрение со стороны администрации американского президента Дональда Трампа. А отмена итогов первого тура была встречена соратниками главы Белого дома острой критикой. В частности, выступая с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Джей Ди Вэнс обратил внимание на ситуацию в Румынии, отметив, что демократия в европейских странах не так сильна, как обычно думают. «Насколько я понимаю, аргументом было то, что румынские выборы были затронуты российской дезинформацией. <…> Если ваша демократия может быть разрушена несколькими сотнями тысяч долларов за цифровую рекламу из другой страны, значит, она не была очень сильной с самого начала»,— бросил он упрек европейцам.

Впрочем, те с оценкой американского политика не согласились: несколько европейских дипломатов, включая послов Германии, Франции, Нидерландов и Испании, напротив, выразили поддержку независимости румынских судов.

К слову, в США не удержались от комментария и на этот раз.

Советник Трампа Илон Маск, никогда не стеснявшийся оценивать политическую ситуацию в других странах, назвал «сумасшедшим» воскресное решение о запрете господину Джорджеску баллотироваться на выборах.

Сторонники же отстраненного кандидата внутри Румынии предпочли без лишних слов приступить к разработке плана Б. В понедельник Джордже Симион, лидер оппозиционного крайне правого «Альянса за объединение румын» (AUR), второй по величине партии в парламенте страны, провел встречу с Кэлином Джорджеску, чтобы обсудить с ним варианты действий, если апелляция последнего принята не будет.

Господин Симион, сам участвовавший в выборах в прошлом ноябре, но затем поддержавший своего крайне правого конкурента, пока не стал говорить ни да ни нет на вопрос, рассматривает ли он возможность выдвижения своей собственной кандидатуры на майском голосовании. Но если суд поддержит решение центрального избирательного органа и господин Джорджеску останется не у дел, то у трех ультранационалистических партий, контролирующих треть мест в парламенте, попросту не останется альтернативы, кроме поддержки Джордже Симиона. Напомним, в ходе аннулированного первого тура лидер AUR занял лишь четвертое место с 14% голосов, хотя все опросы тогда уверенно прочили ему второе место и выход во второй тур.

Наталия Портякова