В Румынии задержан бывший кандидат в президенты Джорджеску

Крайне правого политика Кэлина Джорджеску, в ноябре баллотировавшегося в президенты Румынии, задержали полицейские, чтобы доставить на допрос в Генеральную прокуратуру по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании. У здания ведомства усилили меры безопасности. Депутаты правого «Альянса за объединение румын», поддерживавшие его кандидатуру, сообщили о планах потребовать объяснений у правоохранителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэлин Джорджеску

Фото: Andreea Campeanu / File Photo / Reuters Кэлин Джорджеску

Фото: Andreea Campeanu / File Photo / Reuters

26 февраля Генпрокуратура Румыния и полиция провели около 40 обысков в рамках уголовного дела о нарушении конституционного порядка и предоставлении ложной информации об источниках финансирования избирательной кампании. Среди подозреваемых — военный инструктор Хорациу Потра из окружения господина Джорджеску.

Считающийся в Румынии пророссийским политиком Кэлин Джорджеску стал лидером первого тура президентских выборов в ноябре, однако позднее Конституционный суд отменил результаты голосования. Поводом стали рассекреченные властями документы румынской разведки, в которых сообщается о «кибератаках с целью повлиять на правильность избирательного процесса» (якобы в том числе со стороны России) и о массовой известности Кэлина Джорджеску «благодаря преференциям» от TikTok.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что на Мюнхенской конференции по безопасности американские чиновники в частном порядке потребовали от румынских коллег не препятствовать участию Кэлина Джорджеску, критиковавшего НАТО и выступающего против военной помощи Украине, в президентских выборах в мае. МИД Румынии эту информацию отрицал. На этой неделе «Альянс за объединение румын» пригласил Илона Маска, критиковавшего решение КС об отмене итогов выборов, посетить Румынию в преддверии выборов.

Подробнее — в материале «Румынские правые ждут ''эффект Маска''»

Лусине Баласян