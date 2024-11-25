В Румынии не все пошло по плану

Лидером в первом туре президентских выборов в Румынии оказался тот, кого еще месяц назад считали абсолютным аутсайдером, — крайне правый политик Кэлин Джорджеску, баллотирующийся как независимый кандидат. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Так что возможная победа господина Джорджеску во втором туре, запланированном на 8 декабря, вряд ли обрадует его европейских коллег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэлин Джорджеску отвечает на вопросы журналистов после регистрации в качестве кандидата в президенты (Бухарест, 1 октября 2024 года)

Фото: Alexandru Dobre / AP Кэлин Джорджеску отвечает на вопросы журналистов после регистрации в качестве кандидата в президенты (Бухарест, 1 октября 2024 года)

Фото: Alexandru Dobre / AP

62-летний Кэлин Джорджеску долгие годы был университетским профессором и посвятил около десяти лет работе в различных структурах ООН, занимаясь вопросами устойчивого развития. До 2022 года он был членом крайне правого «Альянса за союз румын» (AUR) и даже рассматривался как кандидат в премьеры от этой политической силы. То есть новичком в политике господин Джорджеску не был, но и назвать его особо известным широкой публике, тем более за пределами страны, политиком все-таки было нельзя. Еще в октябре имя Кэлина Джорджеску даже не значилось в опросах — агентство Inscop, например, включало его тогда в графу «другие» с менее чем 0,4% поддержки. В ноябре он занимал в некоторых рейтингах шестое место с 5,4% поддержки.

Однако по итогам подсчета подавляющего большинства бюллетеней, поданных в первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября, Кэлин Джорджеску оказался первым.

Он набрал 22,9% голосов, в то время как стороннице антироссийской политики лидеру «Союза за спасение Румынии» Елене Ласкони досталось чуть более 19% голосов. Действующий премьер-министр и лидер Социал-демократической партии Марчел Чолаку, считавшийся еще вчера почти безоговорочным фаворитом гонки, довольствовался лишь третьей строчкой (около 19%). Наконец, тот, кому до сегодняшнего дня уверенно прочили второе место и выход во второй тур,— лидер AUR Джордже Симион — финишировал четвертым с примерно 14% голосов.

Во многом неожиданный успех крайне правого Джорджеску оказался связан не столько с его идеями (его кампания в основном строилась на призывах к снижению зависимости Румынии от импорта, поддержке фермеров и увеличении внутреннего производства продуктов питания и энергии), сколько с общей разочарованностью избирателей всеми остальными претендентами на президентское кресло. «Основные политические партии утратили связь с рядовыми румынами. Нет сильных кандидатов или сильных лидеров... есть слабые кандидаты, слабые лидеры, и партии в целом довольно разобщены»,— заявил агентству AP политический консультант из Бухареста Кристиан Андрей.

Это, по сути, признал и сам финалист первого тура выборов.

«35-летняя экономическая неопределенность, навязанная румынскому народу, стала сегодня неопределенностью для политических партий»,— отметил господин Джорджеску после закрытия избирательных участков.

Итоги голосования он назвал «удивительным пробуждением» румынского народа. Впрочем, окончательно понять, насколько румыны действительно «пробудились», предстоит 8 декабря — в день второго тура президентских выборов, когда крайне правый политик сойдется с действующим премьером.

Отметим, что в Румынии президент, избираемый на пятилетний срок, имеет весьма широкие полномочия прежде всего в вопросах внешней политики и безопасности и представляет страну за рубежом. И по этой части взгляды возможного будущего главы Румынии вряд ли окажутся приятными для большей части его коллег по Евросоюзу.

В интервью трехлетней давности Кэлин Джорджеску назвал щит противоракетной обороны НАТО в румынском городе Девеселу «позором дипломатии», заявив, что Североатлантический альянс не станет защищать ни одного из своих членов в случае нападения России. Он также критиковал военную помощь Украине со стороны США и прилюдно выражал восхищение Венгрией и ее премьером Виктором Орбаном за умение вести международные переговоры и отстаивать национальные интересы.

Кэлин Джорджеску также говорил о том, что ему близка русская культура, и хвалил российского президента Владимира Путина как человека, который любит свою страну.

«Это человек, который, с моей точки зрения, очень хорошо знает дипломатические аспекты, владеет ими и окружен очень хорошими профессионалами»,— отмечал также он.

Неудивительно, что на таком фоне в Румынии нашлись те, кто предположил «российский след» в истории электорального успеха этого политика. «Исходя из позиции Джорджеску по отношению к Украине и расхождения между опросами общественного мнения и фактическими результатами, мы не можем этого (российского вмешательства.— “Ъ”) исключать»,— отметил, в частности, профессор политологии в Университете Бабеш-Бойяи Серджиу Мискою (цитата по The Guardian. Примечательно, что в связях с Москвой, а точнее, с российскими спецслужбами, ранее настойчиво винили и считавшегося одним из фаворитов Джордже Симиона, на что тот парировал, что его партия является «самой русофобской в Румынии».

К слову, в понедельник на итоги выборов в Румынии отреагировали и в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, стали ли результаты голосования неожиданностью для Кремля и как там оценивают перспективу господина Джорджеску сохранить преимущество во втором туре выборов, заявил: «Нельзя сказать, что мы так близко знакомы с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с нашей стороной». И тут же добавил, что пока Москве понятно только то, что «действующее руководство Румынии не является дружественной нам страной».

Впрочем, завершающий вскоре свой второй срок президент Румынии Клаус Йоханнис, несмотря на свое недавнее стремление стать новым генсеком НАТО, прославился тем, что был совершенно неактивен на международной политической сцене. И есть вероятность того, что и его преемник, не уделивший международной повестке практически никакого внимания во время своей избирательной кампании, также не станет активничать на этом поприще.

Наталия Портякова