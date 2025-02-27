Чем известен Кэлин Джорджеску

Родился 26 марта 1962 года в Бухаресте. В 1986 году окончил факультет мелиорации и экологической инженерии Университета сельскохозяйственных наук и ветеринарии в Бухаресте.

С 1991 по 1992 год — руководитель управления по вопросам окружающей среды в парламенте Румынии. С 1992 года был советником в Министерстве окружающей среды страны, с 1997 года работал генеральным секретарем этого министерства. В 2000−2013 годах — исполнительный директор Национального центра устойчивого развития Румынии. С 2010 по 2012 год — специальный докладчик по правам человека и опасным отходам в управлении верховного комиссара ООН по правам человека. В 2013−2015 годах — президент Европейского исследовательского центра Римского клуба в Винтертуре (Швейцария). С 2015 по 2016 год был исполнительным директором Института глобального устойчивого развития ООН в Женеве и Вадуце.

В 2020 и 2021 годах выдвигался на пост премьер-министра Румынии от партии «Альянс за объединение румын». В 2022 году покинул партию из-за разногласий по политическим вопросам.

В 2024 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента Румынии как независимый кандидат. Выступал за экономический суверенитет Румынии и сокращение зависимости от импорта. На выборах в ноябре 2024 года одержал победу в первом туре с результатом 22,95%, опередив действующего премьер-министра Марчела Чолаку. 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура из-за подозрений во вмешательстве России в выборы, голосование было перенесено на более поздний срок.

Известен своими критическими высказываниями в адрес Евросоюза и НАТО, а также поддержкой Румынской православной церкви и пророссийскими взглядами. Называл установку системы противоракетной обороны в румынском городе Девеселу «позором дипломатии» и хвалил президента России Владимира Путина, называя его «человеком, который любит свою страну».