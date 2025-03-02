Румынские правые спасают демократию от демократов

В Румынии происходит стремительное обострение политического кризиса, вызванное выдвижением обвинений против ультраправого победителя первого тура президентских выборов, итоги которых были впоследствии аннулированы. Сторонники Кэлина Джорджеску в парламенте попытались объявить вотум недоверия премьер-министру, а митинг в его поддержку собрал в Бухаресте десятки тысяч протестующих. Сможет ли политик вновь баллотироваться на выборах президента, пока неясно, но либеральные силы уже представили единого кандидата. Консолидируются и правые силы.

Митинг в поддержку ультраправого Кэлина Джорджеску в Бухаресте был анонсирован сразу после того, как политика доставили в генпрокуратуру на допрос 26 февраля. С инициативой выступил правый «Альянс за объединение румын». Партия, в которой когда-то состоял господин Джорджеску, активно поддерживает политика после его победы в первом туре президентских выборов. Он призвал сторонников выйти на улицы 1 марта, чтобы выразить несогласие как с отменой результатов первого тура, так и с уголовным преследованием победителя.

К 1 марта повестка протестующих расширилась — альянс добавил к ней требование отставки действующего премьер-министра Марчела Чолаку. Днем ранее партия при поддержке других правых сил попыталась инициировать вотум недоверия господину Чолаку, однако ее инициатива набрала лишь 147 из необходимых 233 голосов.

Субботняя акция протеста вышла гораздо зрелищней, чем неудавшийся вотум недоверия: на улицы Бухареста вышли десятки тысяч людей.

Протестующие несли румынские флаги, портреты Кэлина Джорджеску, скандировали лозунги в его поддержку. Колонна прошла по центру города до площади Победы, куда уже автобусами завезли демонстрантов из других уголков страны. На сцене стояли сам господин Джорджеску с женой, лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, председатель ультраправой Молодежной партии Анамария Гаврилэ и приехавшие в Бухарест правые политики из Болгарии, Польши, Италии и Испании.

Первым выступил господин Симион. Он призвал протестующих сделать митинг антиправительственным, потребовав отставки господина Чолаку ради спасения демократии в стране. Пока тот остается у власти, Румыния не может рассчитывать на честные выборы президента, уверен лидер «Альянса за объединение румын». Политик заявил, что обвинения в адрес Кэлина Джорджеску — это попытка контролировать политику Румынии. Доказательства вины последнего сфабрикованы, реальных улик не существует, убежден политик.

«Старые и новые Чолаку снова хотят заблокировать мою кандидатуру. Я же хочу, чтобы меня судили все вы — посредством вашего свободного голосования. Это ваше право решать, кого выбирать, а не чье-то еще»,— продолжил мысль господина Симиона Кэлин Джорджеску. Толпа встретила его речь овациями.

Впрочем, сможет ли господин Джорджеску добиться «суда посредством голосования», пока неясно: политик обвиняется по шести эпизодам, включая подрыв конституционного строя и создание фашистской организации.

В общей сложности ему грозит до 25 лет тюрьмы, пока же он помещен под судебный надзор на 60-дневный срок. Теоретически господин Джорджеску имеет право подать документы на регистрацию кандидатом в президенты — повторные выборы пройдут в начале мая. Однако вряд ли можно предсказать, как будет развиваться судебный процесс и не потеряет ли он это право в ближайшие недели.

«Запасным кандидатом», вокруг которого могут консолидироваться правые силы в случае невозможности выдвижения господина Джорджеску, может стать лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион. В первом туре президентских выборов он набрал 14% голосов и значительно уступал Кэлину Джорджеску, но на парламентских выборах его партия показала второй результат с 18% голосов.

Публичная поддержка господином Симионом бывшего однопартийца вывела политика на сцену и сделала публичным борцом за справедливость и против правительства. С поддержкой двух ультраправых партий в парламенте, «SOS Румыния» и Молодежной партии, «Альянс» имеет около 35% мест в парламенте. Если их избиратели и сторонники господина Джорджеску примут нового правого кандидата, то его шансы попасть во второй тур выборов будут весьма высоки.

Тем временем правящий блок из трех либеральных партий уже представил единого кандидата. Им стал бывший лидер Национал-либеральной партии 65-летний Крина Антонеску. Господин Антонеску ушел из политики десять лет назад, и потому в правящих кругах рассчитывают, что разразившийся политический кризис обойдет их кандидата в президенты стороной. Формально он не связан ни с одной из партий.

Вероника Вишнякова