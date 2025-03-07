Трамп: Иран должен заключить сделку, либо «что-то очень скоро произойдет»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен пойти на сделку с Вашингтоном либо «что-то очень скоро произойдет». Он не уточнил, какие именно шаги может предпринять, но отметил, что США не намерены мириться с текущим положением дел в отношениях с Ираном.

«Будем надеяться, мы сможем выйти на мирную сделку. Я говорю это не из-за силы или слабости, просто констатирую, что предпочел бы мирную сделку, а не другой (вариант развития событий.— "Ъ"). Но другой (вариант.— "Ъ") тоже решит проблему»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами. Запись его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского президента, следующей актуальной темой мировой политики станет ситуация вокруг ядерной программы Ирана. «Следующим, о чем вы будете говорить, станет Иран. То, что произойдет с Ираном. Впереди интересные деньки, вот и все, что я вам могу сказать»,— сообщил он и вновь подчеркнул, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие.

Сегодня, 7 марта, Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, предложив провести переговоры по вопросу иранской ядерной программы. Как пишет агентство IRNA, в миссии Ирана при ООН сообщили, что «пока не получали такого письма».

Bloomberg писало, что во время телефонного разговора 12 февраля Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина о посредничестве в переговорах США и Ирана. Утверждается, что Россия согласилась на посредничество и США заинтересованы в договоренностях с Ираном по его ядерной программе.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Если Иран не идет к Вашингтону».