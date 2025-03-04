Песков: РФ будет способствовать решению проблемы ядерного досье Ирана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости решать вопрос с иранской ядерной программой мирным путем. Так он прокомментировал информацию Bloomberg о согласии Москвы на посредничество в переговорах Вашингтона и Тегерана по ядерной программе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В целом Путин неоднократно говорил, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами, и Россия, будучи союзником, партнером Ирана, готова делать все возможное для того, чтобы способствовать этому процессу»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

По данным источников Bloomberg, Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина о посредничестве во время их телефонного разговора 12 февраля. Затем этот вопрос обсуждали делегации РФ и США в Эр-Рияде 18 февраля, и Москва дала согласие, утверждается в материале агентства. Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что в столице Саудовской Аравии обсуждалась «ситуация вокруг Ирана», но, по его словам, конкретных договоренностей пока нет.

После вступления в должность президента Дональд Трамп выступил за переговоры с Ираном по ядерной программе (во время его первого срока США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий). Он допускал, что альтернативой дипломатического решения может стать применение силы. В ответ Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном и пообещал, что ответом на «максимальное давление» станет иранское «максимальное сопротивление».

Лусине Баласян