Песков: РФ будет способствовать решению проблемы ядерного досье Ирана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости решать вопрос с иранской ядерной программой мирным путем. Так он прокомментировал информацию Bloomberg о согласии Москвы на посредничество в переговорах Вашингтона и Тегерана по ядерной программе.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«В целом Путин неоднократно говорил, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами, и Россия, будучи союзником, партнером Ирана, готова делать все возможное для того, чтобы способствовать этому процессу»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.
По данным источников Bloomberg, Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина о посредничестве во время их телефонного разговора 12 февраля. Затем этот вопрос обсуждали делегации РФ и США в Эр-Рияде 18 февраля, и Москва дала согласие, утверждается в материале агентства. Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что в столице Саудовской Аравии обсуждалась «ситуация вокруг Ирана», но, по его словам, конкретных договоренностей пока нет.
После вступления в должность президента Дональд Трамп выступил за переговоры с Ираном по ядерной программе (во время его первого срока США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий). Он допускал, что альтернативой дипломатического решения может стать применение силы. В ответ Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном и пообещал, что ответом на «максимальное давление» станет иранское «максимальное сопротивление».