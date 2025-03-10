Климатической политике повышают статус

Как стало известно “Ъ”, Минэкономики может получить полномочия национального координатора работы с Рамочной конвенцией ООН по борьбе с изменением климата, Киотским протоколом и Парижским соглашением — проект постановления правительства в ближайшие дни готовится к публикации на regulation.gov.ru. В министерстве в связи с этим создадут управление по международному сотрудничеству в области изменения климата: оно будет организовывать работу российской делегации на международных климатических конференциях и готовить соглашения с другими странами. Передачу Минэкономики полномочий Росгидромета эксперты и бизнес считают логичной: она усилит переговорную позицию РФ и увязку внутренней и внешней климатической повестки и даст надежду на доступ РФ к международным «климатическим» рынкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В ближайшие дни на regulation.gov.ru будет опубликован проект (есть у “Ъ”) постановления правительства о наделении Минэкономики новыми полномочиями. По поручению президента министерство должно стать национальным координатором работы с Рамочной конвенцией ООН по борьбе с изменением климата, Киотским протоколом к ней и Парижским соглашением. Минэкономики будет представлять позицию РФ по вопросам изменения климата на всех международных площадках. В министерстве появится управление по международному сотрудничеству в области изменения климата. По данным “Ъ”, в его обязанности будет входить организация работы российской делегации на международных климатических конференциях, проведение переговоров с главами национальных делегаций и экспертами по климату, а также подготовка соглашений с другими странами и разработка документов. Целью в ведомстве видят «превращение многосторонних договоренностей по "зеленой" повестке в практические решения в интересах российского бизнеса, в том числе реализацию совместных проектов».

Сейчас национальным координатором от РФ выступает Росгидромет. Спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил “Ъ”, что передача полномочий Минэкономики «представляется логичным и своевременным шагом»: «климатическая повестка стала неотъемлемой частью глобальной экономики», и министерству предстоит «не только отстаивать интересы отечественного бизнеса, но и укрепить позиции РФ в международных климатических переговорах».

В РСПП ждут, что Минэкономики займется увязыванием «многочисленных переговорных треков со стратегическими приоритетами российской экономики». «Несмотря на текущий кризис климатических институтов ООН, раз уж Россия пока остается их участницей, необходимо стараться извлечь максимум пользы из этого процесса»,— говорит зампред комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб. Напомним, после подписания Дональдом Трампом указа о выходе США из Парижского соглашения дискуссия о необходимости участия в нем РФ возобновилась (см. “Ъ” от 22 января и 17 февраля).

Пока же бизнес, по словам господина Твердохлеба, ждет от министерства работы над заключением соглашений по статье 6.2 Парижского соглашения (о создании совместных углеродных рынков, см. “Ъ” от 26 ноября 2024 года). «Российский добровольный углеродный рынок активно развивается, на нем зарегистрировано 50 климатических проектов, их число растет, будет выпущено порядка 90 млн углеродных единиц (эквивалент сокращения выбросов на тонну CO2). Международный спрос может стать мощным драйвером для развития российского углеродного рынка»,— отмечает господин Твердохлеб.

Есть много потенциальных климатических проектов, которые могут быть реализованы в рамках международной торговли сокращениями выбросов, говорит партнер группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Владимир Лукин: это и низкоуглеродные технологии, и проекты модернизации и повышения эффективности технологических процессов (например, снижения их ресурсоемкости). «Эти проекты могли бы стать достаточно существенным инструментом реализации национальных целей в рамках Парижского соглашения для других стран»,— заключает Владимир Лукин.

Кристина Боровикова