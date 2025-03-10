Эксперты о пользе Минэкономики для климата

Парижское соглашение построено по принципу снизу вверх — оно агрегирует национальные цели и обязательства, отмечает первый заместитель главы ЦСР Татьяна Радченко. В числе приоритетов, которые Минэкономики сможет транслировать на международном уровне, она называет справедливый переход к низкоуглеродному развитию, учитывающий национальные условия и возможности стран, отстаивание роли природного газа как переходного топлива и раскрытие потенциала поглощающей способности лесов и иных экосистем.

Усиления переговорной позиции России ждут и в ВЭБ.РФ. По словам старшего банкира ВЭБ.РФ Сергея Сторчака, нерешенным на глобальном уровне остается вопрос о финансировании климатических проектов и структуре финансовых потоков. «Активно идут обсуждения роли публичных банков развития в этих процессах. Потому что всем очевидно, что только лишь бюджетных средств стран не хватит на достижение целей Парижского соглашения. Нужно активно привлекать и частный капитал, создавать условия, когда государство берет на себя часть риска, такие проекты становятся интересными бизнесу»,— говорит Сергей Сторчак.

Первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая обращает внимание на важность усиления роли РФ на международных рынках углеродных единиц. Речь идет в том числе о включении российских проектов в рынок сокращений выбросов в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ICAO). Поясним, с 2027 года ICAO, членом которой остается РФ, введет плату за выбросы CO2 в рамках программы CORSIA (см. “Ъ” от 3 февраля).

Кристина Боровикова