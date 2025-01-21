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Коммерсантъ FM
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Рост с поправкой на фрагментацию

ЕС и Китай планируют будущее с учетом усиливающихся внешних рисков

Первый день Всемирного экономического форума в Давосе показал, что усиливающаяся фрагментация мировой экономики все больше влияет на среднесрочные ориентиры роста отдельных стран. Хотя участники ВЭФ констатируют важность глобализации, а также готовность к сотрудничеству, свои экономики государства все чаще ориентируют на поддержку роста изнутри, а не извне. Так, Китай в 2025 году намерен продолжить стимулирование внутреннего потребления, а ЕС — разогнать вложения в основной капитал и поддержать инновационные компании, унифицировав для них «правила игры». Разделение глобального мира на отдельные блоки и рост изоляционистских настроений отражается и на общемировой климатической повестке — выход США из Парижского соглашения создает угрозы для договоренностей о единых взглядах на достижение зеленых ориентиров.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Давосе, что ЕС готов к торговым переговорам и с США, и с Китаем, китайские власти говорили о том же, но и ЕС, и КНР готовятся опираться в развитии экономик на внутренние источники роста

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Давосе, что ЕС готов к торговым переговорам и с США, и с Китаем, китайские власти говорили о том же, но и ЕС, и КНР готовятся опираться в развитии экономик на внутренние источники роста

Фото: Markus Schreiber / AP

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Давосе, что ЕС готов к торговым переговорам и с США, и с Китаем, китайские власти говорили о том же, но и ЕС, и КНР готовятся опираться в развитии экономик на внутренние источники роста

Фото: Markus Schreiber / AP

Темой третьего подряд Всемирного экономического форума в Давосе, несмотря на изменение формулировок, остается разделение мировой экономики на блоки и его последствия. Участники ВЭФ, как показали обсуждения, солидарны в том, что надежды на снятие экономических и торговых барьеров за первую четверть века не оправдались. Усилению же процесса фрагментации мировой торговой системы, следовало из заявлений, могут способствовать планы нового президента США Дональда Трампа. Отметим, выступление американского лидера в рамках ВЭФ состоится в четверг 23 января — заочно же диалог с ним велся уже во вторник фактически на всех сессиях.

В частности, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен напомнила, что ЕС готов вести переговоры с США о будущем двусторонней торговли. Урегулировать противоречия в ходе диалога Евросоюз намерен и с Китаем.

В КНР к сотрудничеству с торговыми партнерами по наиболее чувствительным вопросам также готовы: выступая с программной речью, вице-премьер страны Дин Сюэсян впервые заявил о том, что Китай «не гонится за положительным сальдо торгового баланса» и может нарастить импорт товаров и услуг (в том числе из ЕС и США) ради более сбалансированного товарооборота.

Впрочем, при общих декларациях готовности договариваться экономики все больше ориентируются на обеспечение устойчивого роста поддержкой изнутри, а не извне. Так, КНР, по словам господина Сюэсяна, продолжит активнее стимулировать внутренний спрос (конкретные решения будут обнародованы позже). План Евросоюза по внутренней поддержке экономического роста во вторник описала и Урсула фон дер Ляйен. В том числе в перечне инициативы — разгон инвестиций внутри ЕС. Как напомнила глава ЕК, сбережения европейцев расширяются (см. “Ъ” от 11 января), при этом роста вложений в технологические компании не фиксируется. Кроме того, Еврокомиссия рассчитывает упростить ведение бизнеса в ЕС, расширить поддержку МСП, а также унифицировать «правила игры» для инновационных компаний на всей территории союза. Речь идет в том числе и о возврате к идее единого налогообложения: дорожная карта его реализации будет опубликована на следующей неделе. Еще одно направление работы на ближайшие годы — возвращение к низким и стабильным ценам на энергоносители: план по дальнейшей диверсификации источников энергии и росту инвестиций в ВИЭ ЕК представит в феврале.

Фрагментация мировой экономики во вторник обсуждалась и в «климатической» плоскости.

Некоторый оптимизм в части достижения соответствующих целей транслировала только часть выступающих, в том числе Урсула фон дер Ляйен, которая назвала Парижское соглашение «лучшей надеждой человечества». Большинство же участников форума указывало на рост неопределенности после выхода из соглашения США (указ о нем стал одним из первых документов, подписанных вступившим в должность Дональдом Трампом). Отметим, участие РФ в Парижском соглашении, как писал “Ъ” (см. “Ъ” от 27 ноября 2024 года), остается под вопросом.

Впрочем, как напоминает зампред Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб, даже с учетом выхода из Парижского соглашения США остаются стороной Рамочной конвенции ООН об изменении климата: «С высокой уверенностью можно говорить, что США будут выстраивать новые подходы к борьбе с климатическими изменениями — более эффективные, чем борьба с доступными энергетическими ресурсами». Перспективы же самого Парижского соглашения, полагает господин Твердохлеб, туманны: часть стран-союзниц США может также из него выйти. Ожидания объясняются тем, что за десять лет существования договора запустить его ключевые механизмы (прежде всего глобальный углеродный рынок и эффективное климатическое финансирование) так и не удалось.

Чем завершился прошлогодний форум в Давосе

«РСПП обращался к органам власти с предложением тщательно проанализировать плюсы и минусы дальнейшего участия России в Парижском соглашении. Это актуально и сейчас, после заявления новой администрации США,— стоит тщательно оценить, насколько соглашение отвечает стратегическим интересам России»,— заключает Сергей Твердохлеб. В CGI Russia (Глобальная климатическая инициатива) полагают, что в итоге страны выработают единый и оптимальный подход к борьбе с климатическими изменениями. «Мы не ожидаем массового отказа от климатических целей, тем не менее нужно быть готовым к определенным компромиссам»,— говорит директор по коммуникациям CGI Russia Ольга Сорокина.

Кристина Боровикова

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