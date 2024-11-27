Энергоэффективность с климат-контролем
Задачи снижения энергоемкости объединят с планами по низкоуглеродному развитию
Белый дом вернулся к теме повышения энергоэффективности российской экономики — утвержденную в прошлом году госпрограмму в этой сфере, нацеленную на снижение энергоемкости ВВП к 2035 году на 35%, сейчас планируется объединить с задачами климатической повестки. Ведомствам поручено представить перечень конкретных мероприятий по росту энергоэффективности с целевыми показателями на десятилетний период — паспорт обновленной программы с необходимым финансированием должен быть представлен Белому дому во втором квартале 2025 года.
Правительство Михаила Мишустина поставило себе непростую задачу повышения энергоэффективности без отдельного финансирования профильной госпрограммы
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Правительство в формате стратегической сессии обсудило тему энергоэффективности российской экономики. Соответствующая госпрограмма — «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» — с заявленной целью снижения энергоемкости ВВП (использование ресурсов на единицу продукции) к 2035 году на 35% от уровня 2019-го была утверждена в прошлом году без бюджетного финансирования.
В условиях жесткого бюджета правительство намерено достигать «попутных» целей за счет мероприятий «магистральных» направлений, такое финансирование имеющих.
Такой относительно новый подход применен и к программе повышения энергоэффективности — ресурсом ее исполнения станут мероприятия нацпроектов по энергетике и развитию экономики.
Программа, как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, «носит комплексный характер и охватывает меры для совершенствования технологий и практик» в сфере ТЭКа, в промышленности, транспортном и строительном комплексе, в ЖКХ — то есть в отраслях со значительными объемами использования энергии. По его словам, «есть существенный потенциал» по каждому названному направлению. Например, в ТЭКе, на который приходится треть потребления энергии, приоритетом названо повышение качества и улучшение состояния генерирующего оборудования и линий электропередачи.
Премьер отметил необходимость «как можно быстрее» отказаться от использования устаревших процессов и неэффективного оборудования, а также провести модернизацию теплоэлектростанций и ускорить строительство новых атомных и гидроэлектростанций.
Для реализации таких проектов нужны дополнительные механизмы господдержки и стимулы для широкого использования отраслевыми организациями лучших доступных технологий. Как сообщил глава Минэкономики Максим Решетников, на стратегической сессии ведомства представили свои предложения по развитию производства с внедрением современных технологий и оптимизацией потребления топлива, в частности, за счет модернизации сетей теплоснабжения и установки систем автоматического регулирования температуры в отапливаемых помещениях.
Судя по словам министра, подход к госполитике в этой сфере будет скорректирован — правительство поддержало идею Минэкономики по объединению вопросов энергоэффективности и климатической (низкоуглеродной) повестки в единой программе. От каждого ведомства в Белом доме теперь ждут перечня конкретных мероприятий с целевыми показателями на ближайшие десять лет, которые будут включены в новую специальную программу. Как сообщили “Ъ” в Минэкономики, обновленный паспорт программы энергоэффективности с учетом задач стратегии низкоуглеродного развития и с необходимыми для этого средствами будет представлен Белому дому во втором квартале 2025 года после согласования с ведомствами.