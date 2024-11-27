Энергоэффективность с климат-контролем

Белый дом вернулся к теме повышения энергоэффективности российской экономики — утвержденную в прошлом году госпрограмму в этой сфере, нацеленную на снижение энергоемкости ВВП к 2035 году на 35%, сейчас планируется объединить с задачами климатической повестки. Ведомствам поручено представить перечень конкретных мероприятий по росту энергоэффективности с целевыми показателями на десятилетний период — паспорт обновленной программы с необходимым финансированием должен быть представлен Белому дому во втором квартале 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Михаила Мишустина поставило себе непростую задачу повышения энергоэффективности без отдельного финансирования профильной госпрограммы

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Правительство Михаила Мишустина поставило себе непростую задачу повышения энергоэффективности без отдельного финансирования профильной госпрограммы

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство в формате стратегической сессии обсудило тему энергоэффективности российской экономики. Соответствующая госпрограмма — «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» — с заявленной целью снижения энергоемкости ВВП (использование ресурсов на единицу продукции) к 2035 году на 35% от уровня 2019-го была утверждена в прошлом году без бюджетного финансирования.

В условиях жесткого бюджета правительство намерено достигать «попутных» целей за счет мероприятий «магистральных» направлений, такое финансирование имеющих.

Такой относительно новый подход применен и к программе повышения энергоэффективности — ресурсом ее исполнения станут мероприятия нацпроектов по энергетике и развитию экономики.

Программа, как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, «носит комплексный характер и охватывает меры для совершенствования технологий и практик» в сфере ТЭКа, в промышленности, транспортном и строительном комплексе, в ЖКХ — то есть в отраслях со значительными объемами использования энергии. По его словам, «есть существенный потенциал» по каждому названному направлению. Например, в ТЭКе, на который приходится треть потребления энергии, приоритетом названо повышение качества и улучшение состояния генерирующего оборудования и линий электропередачи.

Премьер отметил необходимость «как можно быстрее» отказаться от использования устаревших процессов и неэффективного оборудования, а также провести модернизацию теплоэлектростанций и ускорить строительство новых атомных и гидроэлектростанций.

Для реализации таких проектов нужны дополнительные механизмы господдержки и стимулы для широкого использования отраслевыми организациями лучших доступных технологий. Как сообщил глава Минэкономики Максим Решетников, на стратегической сессии ведомства представили свои предложения по развитию производства с внедрением современных технологий и оптимизацией потребления топлива, в частности, за счет модернизации сетей теплоснабжения и установки систем автоматического регулирования температуры в отапливаемых помещениях.

Судя по словам министра, подход к госполитике в этой сфере будет скорректирован — правительство поддержало идею Минэкономики по объединению вопросов энергоэффективности и климатической (низкоуглеродной) повестки в единой программе. От каждого ведомства в Белом доме теперь ждут перечня конкретных мероприятий с целевыми показателями на ближайшие десять лет, которые будут включены в новую специальную программу. Как сообщили “Ъ” в Минэкономики, обновленный паспорт программы энергоэффективности с учетом задач стратегии низкоуглеродного развития и с необходимыми для этого средствами будет представлен Белому дому во втором квартале 2025 года после согласования с ведомствами.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков