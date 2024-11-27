РСПП отстаивает климатический мониторинг

Бизнес и научное сообщество рассчитывают продолжить создание Единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ, показали обсуждения на заседании комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию. Первый этап работ, который завершается в этом году, обошелся в 10 млрд руб. и позволил уточнить данные о выбросах и поглощениях парниковых газов. Второй предполагает продолжение этой работы до 2030 года и продвижение ее результатов на международном уровне. Сейчас, по данным “Ъ”, на новую фазу проекта выделено менее 1 млрд руб., при этом объем средств, необходимых для его реализации, оценивается в 28 млрд руб. Впрочем, в правительстве обещают уже в ближайшем будущем объединить «климатическую» программу с программой по энергоэффективности, решив и вопрос их финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

На заседании комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию бизнес и экспертное сообщество заявили о том, что рассчитывают на запуск второго этапа создания Единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ. Реализация первого этапа этого климатического мониторинга началась в 2022 году. Ключевой целью проекта тогда было заявлено повышение эффективности мер в области климатической политики. Среди итогов работы ученых из 50 научных институтов — создание новых национальных коэффициентов для расчета выбросов парниковых газов и изменение подхода к учету поглощений. Уточненные данные уже легли в основу кадастра антропогенных выбросов, который РФ подает как отчетный документ в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Первый этап создания мониторинга финансировался в рамках федерального проекта «Политика низкоуглеродного развития» и стоил около 10 млрд руб.

Представители научного сообщества на вчерашнем заседании настаивали на важности непрерывности мониторинга и своевременной реализации второго этапа проекта.

Поддерживал эти тезисы и бизнес. Как рассказал “Ъ” председатель комитета по климатической политике и углеродному регулированию РСПП Андрей Мельниченко, второй этап проекта обеспечит «справедливую и объективную оценку выбросов и поглощений парниковых газов в России в долгосрочной перспективе». «Кроме новых исследований второй этап направлен на закрепление и обоснование на международном уровне результатов первого этапа, которые стали колоссальным научным достижением для нашей страны. Это важно для позиционирования России на мировой арене как оказывающей относительно небольшое воздействие на климат»,— отметил господин Мельниченко.

Дальнейшее финансирование этой работы предполагается в рамках нового федерального проекта «Низкоуглеродное развитие» (есть у “Ъ”) в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». По данным “Ъ”, на второй этап создания мониторинга в федпроекте предусмотрено суммарно 956 млн руб. на период до 2030 года, в том числе 195 млн руб. на 2025 год и 203 млн руб. на 2026-й. При этом, по оценкам, которые приводили в Минэкономики, на второй этап мониторинга требуется 28 млрд руб. «Сейчас мы подводим итоги первого этапа проекта за 2022–2024 годы и определяемся со структурой дальнейших задач и потребностей в их финансировании на втором этапе в 2025–2030 годах. Мы находимся в постоянном диалоге с представителями Минфина. Вопрос финансирования второго этапа находится в проработке»,— заявили “Ъ” в Минэкономики.

Неготовность Минфина выделять больший объем средств в условиях жесткого бюджета может быть связана с общей неопределенностью участия России в международных климатических проектах в долгосрочной перспективе.

Не вполне ясным выглядит и будущее Парижского соглашения, из которого, как ожидается, выйдут США. Впрочем, по оценкам бизнеса и экспертов, продление проекта важно и для климатического регулирования внутри страны: без точных данных о «климатических» воздействиях формирование и достижение национальных целей по углеродной нейтральности, как следует из вчерашних обсуждений, фактически не имеет смысла.

Кристина Боровикова