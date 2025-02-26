С «Глаз» долой, а Маска — вон

Канада, уже столкнувшаяся с угрозой введения 25-процентных пошлин на свой экспорт в США, получила от соседей новый тревожный звоночек в свой адрес. В администрации президента Дональда Трампа заговорили о возможности исключения Оттавы из разведывательного альянса «Пять глаз». Позднее в Вашингтоне опровергли эту информацию, но неприятный осадок у канадской стороны явно остался. Тем временем общественность в Канаде выступила за то, чтобы лишить гражданства страны соратника американского президента Илона Маска, открыто поддержавшего правого кандидата на предстоящих выборах в Канаде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (справа) беседует со своим советником по вопросам торговли Питером Наварро

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп (справа) беседует со своим советником по вопросам торговли Питером Наварро

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Впервые информацию о том, что США могут исключить Канаду из разведывательного сообщества «Пять глаз», объединяющего пять англоязычных стран (туда также входят Великобритания, Новая Зеландия и Австралия), сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа. Инициатором этой идеи газета назвала советника президента по вопросам торговли и промышленности Питера Наварро. Как утверждало издание, таким образом господин Наварро якобы решил усилить давление на соседей на фоне конфликтов Оттавы и Вашингтона из-за нелегальной миграции, контрабанды фентанила в США и угрозы встречных тарифов в отношении ряда американских товаров.

Впрочем, вскоре после этой публикации господин Наварро выступил с опровержением. «Мы никогда, никогда не поставим под угрозу нашу национальную безопасность, когда у нас есть такие союзники, как Канада»,— сказал он журналистам.

Но к тому моменту публикация уже успела наделать в Канаде много шума, вызвав целый ряд недоуменных комментариев.

Министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань, к примеру, назвал возможность исключения страны из альянса «удивительной».

«Канаду уважают. Канаду ценят. Канада играет важную роль в мероприятиях по разведке и безопасности, которые проводятся для защиты наших граждан, для защиты нашей страны, для защиты даже Северной Америки и наших союзников»,— сказал господин Шампань. А бывший советник премьер-министра Джастина Трюдо Винсент Ригби вспомнил, что во время своего первого президентского срока Дональд Трамп уже угрожал Канаде ограничением доступа к разведданным, хотя признал, что тогда от американской стороны звучали лишь «тонкие намеки», а не прямая угроза.

Нынешняя история, пусть даже она оказалась газетной уткой, легла на общий конфронтационный фон в отношениях двух стран Северной Америки. Помимо ожидаемого уже 4 марта введения Штатами тарифа в 25% на импорт из Канады Дональд Трамп порядком разозлил премьера Трюдо и своими заявлениями о том, что жаждет видеть Канаду «51-м штатом Америки».

Свою лепту в создание не самых добрососедских отношений внес и ближайший соратник президента США Илон Маск, вслед за Трампом назвавший Джастина Трюдо не премьером, а «губернатором» Канады. В преддверии же скорых парламентских выборов в Канаде миллиардер, известный своими симпатиями к правым и крайне правым силам, написал в своей соцсети Х серию постов в поддержку лидера оппозиционных канадских консерваторов Пьера Пуальевра.

Меж тем, если как-то угомонить Дональда Трампа канадцам оказалось затруднительно, то против Илона Маска, похоже, нашли управу.

20 февраля на сайте Палаты общин (парламента страны) была запущена петиция с призывом лишить господина Маска гражданства Канады (его он получил благодаря своей матери — модели и диетологу Мэй Маск), собравшая к середине нынешней недели уже свыше 250 тыс. подписей. Как сказано в петиции, миллиардер «занимался деятельностью, которая противоречит национальным интересам Канады», выступая в качестве советника Трампа, а его связь с президентом США делает его «членом иностранного правительства, которое пытается уничтожить суверенитет Канады».

Согласно действующим правилам, правительству необходимо будет дать официальный ответ на петицию, однако процедура лишения гражданства в любом случае довольно трудна. Ее инициаторам придется доказать, что господин Маск получил паспорт незаконным путем, и провести это решение через Федеральный суд. Видимо, поэтому миллиардер не сильно обеспокоился появлением петиции. Более того, реагируя на новости, он вновь не удержался от хамства, назвав Канаду в очередном посте в соцсети Х «ненастоящей страной».

Вероника Вишнякова