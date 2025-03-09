Израиль прекратил поставлять электроэнергию в сектор Газа

Министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Он направил требование Электрической компании Израиля прекратить продажу энергии электростанциям сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Petros Karadjias / AP Фото: Petros Karadjias / AP

«Мы будем использовать все доступные нам инструменты, чтобы все заложники вернулись, и мы гарантируем, что "Хамас" не окажется в Газе послезавтра»,— заявил господин Коэн (цитата по Times of Israel).

О том, что правительство Израиля намерено усилить давление на палестинское движение «Хамас», стало известно на этой неделе. Израиль планирует вынудить палестинское движение продлить первый этап соглашения о прекращении огня. На прошлой неделе Израиль объявил, что будет блокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Предполагалось, что перемирие между Израилем и «Хамасом» будет состоять из трех этапов, на которых стороны обменяются заложниками и телами погибших. Первый этап завершился 1 марта. 2 марта спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представил обновленную версию соглашения. Американский дипломат предложил продлить первую фазу сделки по Газе на 42 дня. Этот план сразу же принял Израиль, но «Хамас» категорически его отверг. Движение объявило о приверженности ранее установленным договоренностям.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль стал третьим лишним».