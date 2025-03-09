Трамп: я хочу заключить сделку с Ираном по ядерной программе, но время уходит

Президент США Дональд Трамп заявил, что сроки переговоров по заключению соглашения с Ираном по его ядерной программе ограниченны. Он сказал, что по-прежнему рассчитывает на заключение соглашения.

«Я направил письмо… и хотел бы заключить сделку с ними, которая будет столь же эффективна, как военное решение. Однако время уходит»,— сказал господин Трамп в интервью Fox News.

Президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в начале марта. Он предложил провести переговоры по вопросу иранской ядерной программы. Господин Трамп считает, что иранская сторона «хотела бы получить такое письмо». Иран отверг предложение США о переговорах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Если Иран не идет к Вашингтону».