«Зеленский забирал деньги, как конфеты у ребенка»: Трамп о помощи США Украине
Американский президент Дональд Трамп ответил на вопросы телеканала Fox News. Что он ожидает от Украины и о каких расходах сожалеет — в подборке «Ъ».
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме
Фото: Brian Snyder / Reuters
- Ожидаю возвращения Владимира Зеленского в Вашингтон и подписания сделки по редкоземельным металлам Украины.
- При Джо Байдене Зеленский забирал деньги у США, как конфеты у ребенка.
- Зеленский не испытывает благодарность за помощь США.
- Украина может не выжить в любом случае.
- Придерживаюсь жесткой позиции по России еще с первого срока.
- Хорошо лажу с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.
- Хотел бы сократить расходы на оборону, но не сейчас: есть Китай, Россия, много проблем.
- Главная угроза человечеству — ядерное оружие, а не климат, о чем постоянно твердил Байден.
- Хотел бы заключить сделку с Ираном по ядерной программе, но время уходит.