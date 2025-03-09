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«Зеленский забирал деньги, как конфеты у ребенка»: Трамп о помощи США Украине

Американский президент Дональд Трамп ответил на вопросы телеканала Fox News. Что он ожидает от Украины и о каких расходах сожалеет — в подборке «Ъ».

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме

Фото: Brian Snyder / Reuters

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме

Фото: Brian Snyder / Reuters

  • Ожидаю возвращения Владимира Зеленского в Вашингтон и подписания сделки по редкоземельным металлам Украины.
  • При Джо Байдене Зеленский забирал деньги у США, как конфеты у ребенка.
  • Зеленский не испытывает благодарность за помощь США.
  • Украина может не выжить в любом случае.
  • Придерживаюсь жесткой позиции по России еще с первого срока.
  • Хорошо лажу с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.
  • Хотел бы сократить расходы на оборону, но не сейчас: есть Китай, Россия, много проблем.
  • Главная угроза человечеству — ядерное оружие, а не климат, о чем постоянно твердил Байден.
  • Хотел бы заключить сделку с Ираном по ядерной программе, но время уходит.

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