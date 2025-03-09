«Зеленский забирал деньги, как конфеты у ребенка»: Трамп о помощи США Украине

Американский президент Дональд Трамп ответил на вопросы телеканала Fox News. Что он ожидает от Украины и о каких расходах сожалеет — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме

Фото: Brian Snyder / Reuters Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме

Фото: Brian Snyder / Reuters