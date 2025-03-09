Чемпион в чужой клетке

Новым российским чемпионом UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), стал боец, который прошел к титулу непростой и долгой дорогой, а завершил ее убедительной победой над считавшимся невероятно сложным противником. Магомед Анкалаев завоевал пояс в полутяжелом весе (до 93 кг), не очень ярко, но на самом деле очень убедительно выиграв по очкам у одной из главных звезд жанра — бразильца Алекса Перейры, с удивлением обнаружившего, что против прагматичного стиля россиянина его знаменитая ударная техника совершенно бесполезна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Анкалаев (справа) и Алекс Перейра во время боя

Фото: John Locher / AP Магомед Анкалаев (справа) и Алекс Перейра во время боя

Фото: John Locher / AP

Матч, состоявшийся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, пополнил коротенький в действительности список отечественных бойцов, которым удалось добраться до чемпионского звания UFC. До сих пор в нем, если отсчитывать с того момента, когда промоушен трансформировался в хорошо структурированную организацию, исключительную престижность наград которой никто не ставит под сомнение, были только три имени — Хабиба Нурмагомедова, уже завершившей выступления легенды, Петра Яна, недолго владевшего поясом в категории до 61 кг, и Ислама Махачева, наследника Нурмагомедова, действующего чемпиона в том же легком весе (до 70 кг), считающегося и просто лучшим бойцом промоушена.

Теперь в этот маленький клуб ворвался в 32 года Магомед Анкалаев, до своего титула прошедший, кажется, по куда более длинной и ухабистой дороге, чем его соотечественники-предшественники.

У Анкалаева получился безумно обидный дебют в UFC. В 2018 году он, спортсмен, в состязаниях пониже уровнем не знавший поражений, имел почти подавляющее преимущество в поединке против Пола Крейга, но на заключительных секундах умудрился проворонить удушающий прием. Осечка его не сломала — за ней последовала длинная череда успехов, в том числе в столкновениях с по-настоящему классными оппонентами. Но она не избавила Анкалаева от отчего-то прочно приклеившейся к нему репутации бойца, который слишком расчетлив, слишком осторожен, чтобы «делать шоу».

И, кажется, именно по этой причине его выкинули из верхней части очереди претендентов на титул после боя, проведенного в 2022 году против Яна Блаховича. На кону стояло вакантное в тот момент чемпионское звание, а судьи, несмотря на очевидное в целом преимущество россиянина, зафиксировали ничью, которая главе UFC Дейну Уайту показалась настолько скучной, что он заставил Магомеда Анкалаева снова долго ждать очередного шанса, снова выгрызать его. Анкалаев выгрыз шанс убедительными победами над Джонни Уокером и Александром Ракичем, а завершил свой путь к славе таким боем, что уж точно снял все вопросы по поводу честности его взлета.

Алекс Перейра был тем чемпионом, о котором мечтал Дейна Уайт,— обожающим рубку, игру на публику и буквально искрящим своим неординарным талантом, прежде всего связанным с навыками, приобретенными еще в кикбоксерской молодости. Его удары — руками и ногами — уничтожали самых крепких противников вроде Иржи Прохазки, Джамала Хилла, Халила Раунтри. Его эффектные, словно для кино, нокауты забросили бразильца в топ-тройку всех уважаемых классификаций лучших бойцов вне зависимости от категории — выше, по сути, лишь Ислам Махачев. В свои 37 Перейра никогда не давал повода рассуждать о потере формы, скором закате. Наоборот, все восхищались его «физикой».

Однако в поединке с Магомедом Анкалаевым весь этот сияющий флер превратился в пыль. То есть в стартовом раунде у тех, кто преклонялся перед даром Алекса Перейры, были причины для сдержанного оптимизма.

Стихия Анкалаева — это в первую очередь захваты, борьба, все, что выделяет всякого представителя дагестанской школы. А Перейре формально удавалось держать удобную дистанцию, чтобы, например, стрелять своими знаменитыми лоукиками.

Прошли 11 из 14 выброшенных. И, наверное, фанаты Перейры не обращали внимания на то, как поразительно бесстрастно переносит Анкалаев эти обычно доставляющие соперникам бразильца жуткую боль уколы: дальше-то, когда урон, как говорят в единоборствах, накопится, все будет еще хуже для него.

Но дальше было отнюдь не хуже, а совсем наоборот. Картина выглядела удивительной. Магомед Анкалаев и во втором раунде опять согласился разбираться с Алексом Перейрой на его территории, в стойке,— и ничуть ему не уступал. А правый в голову от россиянина перед паузой так потряс бразильца, что, происходи бой на боксерском ринге, а не в октагоне, рефери просто обязан был бы фиксировать нокдаун: отступавшего, спасающегося от катастрофы чемпиона мотало из стороны в сторону.

Третий раунд вышел пресным. Но и это был плюсик Анкалаеву: Перейра ведь опасен, когда заводится, когда начинается месиво. А тут им и не пахло.

А пахло какой-то фантастически грамотной стратегией, выстроенной в лагере претендента, и фантастически грамотной ее реализацией.

И запах усиливался. До тейкдаунов — переводов в партер — в этом бою дело так и не дошло, но в четвертом раунде Магомед Анкалаев крепко зажал Алекса Перейру у сетки. Так крепко, что тот пару минут вообще не мог предпринять ничего такого, за что мог бы зацепиться глаз судьи. В пятом, заключительном раунде Перейра все-таки добавил в агрессивности. Однако не настолько, чтобы расшатать Анкалаева, сбить его с ритма. Тот — и это буквально бросалось в глаза — чувствовал себя абсолютно комфортно. В отличие от мучающегося в поисках самого себя, того фонтанирующего остротой и идеями Перейры из недавнего прошлого, чемпиона.

По выражению его лица в те минуты, когда готовилось объявление счета на судейских картах, было понятно, что он догадывается: новости будут неприятными. И даже если бы Перейре сообщили, что по общему количеству ударов, дошедших до цели, он оказался немножко впереди — 108:102, это вряд ли сильно бы повлияло на его настроение.

В смешанных единоборствах удары не единственный важный фактор. Есть, допустим, еще контроль оппонента. А стреноживая бразильца у ограждения клетки, Анкалаев добился в этом смысле колоссального перевеса.

И в принципе в активности он превзошел Перейру так явно, что игнорировать этот момент не представлялось возможным. Анкалаев, конечно, слегка лукавил, когда рассказывал, что бразилец «бегал от него» четыре раунда, но то, что в этом бою чемпион предстал стороной куда более робкой,— бесспорный факт.

Вердикт в общем был предсказуемым для любого, кто хоть немножко разбирается в тонкостях MMA: по версии двух арбитров Магомед Анкалаев выиграл с минимальным отрывом — 48:47, третьего — с отрывом солидным, 49:46. Предсказуемыми были и свист публики, рассерженной крушением кумира и взволнованной восхождением на трон апологета прагматизма, в адрес Анкалаева, и кислая мина Дейны Уайта, только что расставшегося с чемпионом-любимцем и вынужденного признать сильнейшим бойца, которого так не хотел видеть на верхушке иерархии. Но пришлось смириться, оговариваясь насчет того, что такой матч намекает на немедленный реванш.

Алексей Доспехов