Магомед Анкалаев недоборол поляка

Российскому бойцу Магомеду Анкалаеву не удалось завоевать вакантный титул чемпиона UFC, главного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена. Его бой за вакантное звание сильнейшего полутяжеловеса (до 93 кг) против поляка Яна Блаховича, в котором Анкалаев, посредственно проведя первые раунды, выдал ударную концовку, завершился ничьей. Теперь россиянину предстоит, видимо, довольно долгое ожидание следующего шанса выступить в чемпионском поединке. UFC уже объявил о том, что назначил новый бой за по-прежнему никому не принадлежащий титул — между бразильским ветераном Гловером Тейшейрой и американцем Джамалом Хиллом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Анкалаев и Ян Блахович

Фото: Cooper Neill / Zuffa LLC / Getty Images Магомед Анкалаев и Ян Блахович

Фото: Cooper Neill / Zuffa LLC / Getty Images

Бой, который состоялся на престижной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, был центральным событием турнира UFC 282 и даже не разочаровал, а, кажется, жутко разозлил главу промоушена Дейну Уайта. После его окончания он посвятил его итогам целую речь, и это была отнюдь не похвала участникам матча. Наоборот, Уайт, по сути, выставил его примером того, как не надо драться, когда на кону стоит чемпионский титул, неоднократно, совершенно не стесняясь кучи телекамер, позволив себе весьма крепкие выражения.

И его на самом деле можно было понять. Поединок и в самом деле не слишком соответствовал ожиданиям, с ним связанным. Встречались два в принципе очень зрелищных бойца. Ян Блахович козырял шикарным списком разного рода достижений, добытых за долгую карьеру, Магомед Анкалаев, уже состоявшаяся звезда,— девятью победами подряд, причем в основном эффектными победами. А чемпионский бой был для них подарком от UFC и владевшего званием лучшего полутяжа чеха Иржи Прохазки. Прохазка, получив тяжелую травму плеча, в ноябре поступил удивительно честно, не затянув с отказом от звания, и промоушен претендентский матч между Блаховичем и Анкалаевым превратил в титульный, рассчитывая, что бойцы оправдают доверие. Но Дейна Уайт давал понять, что надеялся на нечто совершенно иное.

Бой и вправду получился слегка рутинным, что ли. Событий для хайлайтов в нем было немного, как и риска со стороны обоих спортсменов.

Первые два раунда вообще выдались скучными и запомнились разве что неплохими лоукиками в исполнении Блаховича, который так прилично настучал ими по голени Анакалаева, что даже заставил того поменять стойку.

Что больше всего возмутит зрителей, включая зрителей, принимающих в UFC важнейшие решения, догадаться было несложно. Видимо, почувствовав, что создал себе запас прочности, Ян Блахович вдруг перешел в режим его удержания. При этом и Магомед Анкалаев некоторое время не торопился с наскоками с целью добиться перелома, словно его все устраивало. Лишь в четвертом раунде Анкалаев вспомнил, что его конек — это, как ни крути, не бокс, а борьба, а в пятом, заключительном, благодаря борцовским навыкам уже доминировал. Впрочем, нельзя сказать, будто бы его оппонент побывал в такой ситуации, когда поражение — вот оно, совсем рядом.

Самое интересное в этом бою свелось к объявлению счета на судейских картах. Тут интрига горела алым пламенем. Статистика была в пользу Анкалаева. Он в два с лишним раза превзошел Блаховича по количеству выброшенных ударов — 182 против 79. Он 11 минут контролировал положение в партере, в то время как у поляка контроль оказался нулевым. Еще Анкалаев провел два тейкдауна, в то время как Блахович — ни одного.

Но принцип судейства в смешанных единоборствах такой же, как в боксе,— значение имеет не общая статистика, а количество удачных и неудачных раундов. И с ним все было непонятно. В итоге один арбитр, Майк Белл, отдал выигрыш Блаховичу — 48:47, другой, Дерек Клири,— Анкалаеву — 48:46, а на карте Сэла Д`Амато вышла ничья — 47:47. Причем Анкалаеву еще повезло, что Клири и Д’Амато в финальном раунде зафиксировали не рядовое, с разницей в один балл, а подавляющее — 10:8 — превосходство россиянина. Иначе, несмотря на неплохую статистику, он и вовсе уступил бы раздельным решением.

А состязание в самокритичности после боя убедительно выиграл Ян Блахович.

Магомед Анкалаев удивлялся, почему не получил чемпионский пояс после явно выигранного, с его точки зрения, матча. А вот поляк поразил откровенностью, сказав, что не чувствует себя победителем, и даже исполнил какое-то движение, похожее на попытку поднять вверх руку оппонента.

В это время Дейна Уайт со своими помощниками, по признанию руководителя UFC, лихорадочно соображали, как же поступить с чемпионским титулом, раз он остался неразыгранным и раз оба претендента на него выступили настолько невыразительно. И вдруг мысль созрела, а «после нескольких телефонных звонков» оформилась в контракт. UFC, фактически лишив Блаховича с Анкалаевым претендентского статуса, наделил им 43-летнего бразильского ветерана Гловера Тейшейру, который в июне расстался с титулом, потерпев поражение от Иржи Прохазки в увлекательном поединке, и имеющего в бойцовской биографии всего одну осечку американца Джамала Хилла. За звание подерутся они.

Алексей Доспехов