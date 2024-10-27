Бойцы претендентского отряда

На турнире UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), который состоялся в Абу-Даби, два родившихся в России бойца, кажется, вплотную приблизились к чемпионскому поединку. Полутяж (до 93 кг) Магомед Анкалаев — благодаря победе по очкам над австрийцем Александром Ракичем, а средневес (до 84 кг) Хамзат Чимаев — благодаря удушающему приему, сломавшему уже в первом раунде челюсть австралийцу Роберту Уиттакеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хамзат Чимаев (на заднем плане) разделался с Робертом Уиттакером за три с половиной минуты

Фото: Altaf Qadri, AP Хамзат Чимаев (на заднем плане) разделался с Робертом Уиттакером за три с половиной минуты

Фото: Altaf Qadri, AP

Центральным поединком турнира UFC 308 был тот, в котором представляющий нынче Испанию грузин Илия Топурия защитил титул чемпиона в полулегком весе (до 66 кг), нокаутировав американца Макса Холлоуэя. Но почти такого же внимания удостоились те поединки, которые были главными в той части шоу, что предшествовала его ключевому событию. Особенный интерес они должны были вызвать в России, поскольку представляли исключительную важность для бойцов, имеющих к ней самое прямое отношение.

В UFC не принято давать боям ранг официальных отборочных, то есть таких, в которых на кону стоит звание претендента на чемпионский титул. Но в случае с выступлением Магомеда Анкалаева ни для кого не было секретом, что именно отборочным он, скорее всего, является.

Россиянин уже однажды чуть было не стал чемпионом, но в 2022 году в поединке с поляком Яном Блаховичем, в котором Анкалаев в целом выглядел поубедительнее, арбитры зафиксировали ничью. В его биографии давным-давно — вот уже шесть с лишним лет — не было поражений. В рейтинге UFC он занимает первую — сразу вслед за обладателем звания бразильцем Алексом Перейрой — строчку.

Свой статус бойца, достойного биться с Перейрой, Магомед Анкалаев зацементировал, что ли, выигрышем у чрезвычайно опытного и чрезвычайно неудобного из-за высокого роста и шикарной «физики» австрийца Александра Ракича.

Эксперты ESPN, комментируя ближайшие перспективы Анкалаева, правда, предпочли быть острожными, напомнив, что главе UFC Дейне Уайту никогда не нравился чересчур прагматичный стиль россиянина. А прагматичность царила и в его матче против Ракича. Анкалаев предпочитал не ввязываться в увлекательные борцовские дискуссии с оппонентом, а спокойно работал в стойке, почувствовав, судя по всему, что в любом случае «перебьет» австрийца, ничем особенно не рискуя. Про Уайта же хорошо известно, что иногда он тянет наверх — даже вопреки заслугам и реальному уровню — бойцов зрелищных и азартных вроде американца Халила Раунтри, которого Алекс Перейра побил в начале октября. Да и преимущество Анкалаева на трех судейских картах получилось минимальным — 29:28.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Анкалаев во время поединка с Александром Ракичем

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Магомед Анкалаев во время поединка с Александром Ракичем

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

В ситуации с Хамзатом Чимаевым, который родился в Чечне, ребенком уехал в Швецию, долго выступал под ее флагом, но затем порвал с этой страной отношения, рейтинг — плохой советчик. Перед турниром в Абу-Даби он не входил в десятку лучших средневесов. Но это ничего не значит.

На самом деле Чимаев с его безупречным, из 14 побед в MMA, послужным списком — уже несколько лет полноценная суперзвезда UFC, магнит для публики. А то, что в классификации средневесов он находился невысоко, связано прежде всего с долгим простоем бойца, у которого нередко возникают проблемы со здоровьем. В предыдущий раз Чимаев выходил в октагон год назад, в октябре 2023-го, когда одолел знаменитого нигерийца Камару Усмана.

В октябре 2024 года Чимаев одержал куда более эффектную победу.

Роберт Уиттакер в свое время уже владел чемпионским титулом в среднем весе и котировался достаточно высоко как оппонент, с которым Чимаеву может быть сложно. Но сложно не было. С Уиттакером, невзирая на отличные борцовские навыки соперника и его умение «выживать» в критических ситуациях, Хамзат Чимаев разделался за три с половиной минуты. Спокойно пережив пару ударов ногой, он перевел Уиттакера в партер, методично улучшал свое положение и, в конце концов как следует сдавив голову противника с целью завершить удушающий прием, вдруг услышал чересчур отчетливый хруст, после которого бой был остановлен.

Хрустела, как выяснилось, челюсть Роберта Уиттакера. Не все в порядке с ней было еще до этого поединка. А после него Уиттакеру точно потребуется серьезная операция: в интернет-хит превратились фотографии обезображенного приемом Чимаева рта спортсмена с вдавленными куда-то вглубь него зубами. Лучшей иллюстрации опасностей, которые таят в себе смешанные единоборства, и не придумаешь.

Что касается перспектив Хамзата Чимаева, то ESPN уверенно зафиксировал тот факт, что он — идеальный претендент на титул, в данный момент принадлежащий южноафриканцу Дрикусу дю Плесси. Загвоздка лишь в том, что Дейна Уайт уже успел анонсировать матч-реванш между дю Плесси и побежденным им в январе американцем Шоном Стриклендом. Так что, возможно, Чимаеву придется еще немножко подождать.

Алексей Доспехов