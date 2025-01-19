Ислам Махачев устроил чемпионский прием

Два чемпионских боя, которые прошли в рамках турнира UFC, основного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, в калифорнийском Инглвуде, сложились по-разному для россиян. Ислам Махачев защитил титул в категории до 70 кг и статус просто лучшего бойца вне зависимости от категории, уже в первом раунде расправившись удушающим приемом с бразильцем Ренату Мойкану, заменившим неожиданно отказавшегося в последний момент от выступления из-за травмы Армана Царукяна. А Умару Нурмагомедову не удалось отнять звание в категории до 61 кг у грузина Мераба Двалишвили. Тот взял верх по очкам в зрелищном и кровавом поединке прежде всего благодаря фантастической выносливости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ислам Махачев (справа) завершил поединок с Ренату Мойкану безукоризненно исполненным удушающим приемом «Д`Арсе»

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images Ислам Махачев (справа) завершил поединок с Ренату Мойкану безукоризненно исполненным удушающим приемом «Д`Арсе»

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

После окончания турнира UFC 311 увлекающиеся смешанными единоборствам медиаресурсы с удовольствием публиковали статистику, подчеркивающую масштаб достижений Ислама Махачева. Свою победную серию он продлил до 15 боев. Теперь Махачев делит второе место по ее продолжительности с американцем Камару Усманом. А до рекорда UFC, пока принадлежащего бразильцу Андерсону Силве, всего одна победа. Титулом в легком весе Махачев владеет уже 819 дней. Дольше — 1077 дней — в этой конкурентной категории на верхушке был только его великий ментор Хабиб Нурмагомедов, бесспорный король MMA на стыке прошлого и нынешнего десятилетий. Чтобы обогнать Нурмагомедова, Махачеву нужно продержаться меньше девяти месяцев. А пятый выигранный титульный бой — это и вовсе новое достижение для дивизиона. Тот же Нурмагомедов остановился на четырех.

В общем, цифры шикарные, объясняющие, почему никто и не пытается цепляться к тому, что именно Ислама Махачева UFC считает сейчас лучшим бойцом вне зависимости от категории.

Но, публикуя их, конечно, приходилось делать оговорку насчет того, что ценность очередного его успеха все-таки не такая, какой могла быть, не случись перед ним ЧП. Ислам Махачев должен был драться с представляющим Армению Арманом Царукяном, и этот поединок позиционировался чуть ли не как самое сложное испытание в карьере Махачева. Царукян, уступивший российскому бойцу в 2019 году, а потом постоянно работавший над собой, постоянно прибавлявший, казался соперником для него по-настоящему опасным. Но за сутки до турнира Царукян, только что на всяких мероприятиях, предшествовавших шоу, смотревшийся вполне бодро, вдруг отказался от выступления, сославшись на травму спины. Заменивший его Ренату Мойкану, хоть и опытный, хоть и участвовавший в важных боях, хоть и находившийся в неплохом тонусе, потому что до отказа Царукяна являлся соперником Бенеила Дариюша в матче из «андеркарда» турнира, как ни крути, боец не претендентского уровня, не тот, на кого хотелось бы моментально указать пальцем в поисках угрозы Махачеву.

Бой получился чрезвычайно коротким. Тем не менее и у этой миниатюры был свой сюжетик с парой интересных моментов. Ислам Махачев и Ренату Мойкану некоторое время прощупывали друг друга, причем скорее взглядами, а когда впервые пошли в обмен, бразилец попал так, что заставил Махачева пошатнуться, почти упасть. Будь это бокс, осторожный рефери мог бы и зафиксировать нокдаун.

А для Ислама Махачева жесткое попадание, похоже, послужило чем-то вроде сигнала: все, наигрались в кошки-мышки.

К до этого державшему дистанцию бразильцу он подобрался легко, легко повалил его на настил, затем, вроде бы позволяя привстать, как выяснилось, скорректировал положение, чтобы поудобнее взять шею и руку Ренату Мойкану в замок. Матерые комментаторы, разумеется, сразу же узнали этот прием — ну да, «Д’Арсе», очень эффектный и очень болезненный. И они сразу же, еще до того как Мойкану сдался, осознали, что все для него кончено. Из классно исполненного «Д’Арсе», если замок «закрыт», в принципе практически невозможно выбраться. А уж из стального захвата Махачева — тем более.

А через несколько минут все уже обсуждали его будущее, которому добавил интриги глава UFC Дейна Уайт. Если кто-то предполагал, что проблемы со спиной не лишили Армана Царукяна его ранга, просто отложив бой с Исламом Махачевым, то он, судя по всему, заблуждался. На вопрос по поводу перспектив армянского бойца Уайт ответил не то чтобы предельно четко, но так, что было ясно: не факт, что в следующем бою он встретится с российским чемпионом: «Иногда вы упускаете возможности».

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В рамках турнира состоялся еще один бой с участием отечественного бойца. Но для Умара Нурмагомедова, который бился за чемпионский титул в весе до 61 кг против его владельца Мераба Двалишвили, он сложился куда менее удачно, чем для Махачева.

Нурмагомедова до этого поединка ничуть не реже, чем Ислама Махачева, сравнивали с Хабибом Нурмагомедовым, двоюродным братом, а в Калифорнии еще и секундантом. Но не из-за близких родственных связей, а из-за таланта, представлявшегося таким же неординарным: резкий, все умеющий. Но матч в Инглвуде намекнул, что кое-чего Умару Нурмагомедову все же не хватает, чтобы считаться бойцом именно исключительным, таким же, как кузен или его субботний оппонент.

Все начиналось для россиянина, до столкновения с Двалишвили осечек не допускавшего, неплохо — достигающие цель в первых двух раундах удары, разбитый левый глаз грузина, атаки. Не подавляющее, но ощутимое преимущество, соблазн думать, что дальше оно будет нарастать и нарастать. И это был страшный обман зрения. Чтобы не купиться на него, надо было видеть предыдущие поединки Мераба Двалишвили, знать о его специфической особенности. Никто в UFC не обладает такой же буквально звериной выносливостью, никто не умеет так держать темп.

А Двалишвили и с кровью, заливающей лицо, не опускал планку.

Известный боец Джонни Уокер потом шутил, что не сомневался: если бы от чемпиона потребовали вслед за этим поединком выйти на еще один пятираундовый, он бы, не колеблясь, вернулся в октагон — энергии сохранил хоть отбавляй.

В общем, Двалишвили потихоньку брал инициативу в свои руки, бил все чаще и чаще, записывал в актив тейкдаун за тейкдауном, пока по числу совершенных переводов соперника в партер во время карьеры в UFC не побил достижение канадца Жоржа Сен-Пьера: их у грузина к концу матча набралось 91, хотя перед его стартом было 85. И не забывал, даже обороняясь, заигрывать с публикой — ухмылками, жестами, приводя ее в экстаз. А в движениях Нурмагомедова все более и более отчетливо проявлялась усталость.

Победу Мерабу Двалишвили отдали все трое судей. Двое, правда, с минимальным отрывом,— 48:47, третий — с отрывом солидным, 49:46. А Умар Нурмагомедов после боя рассказывал, что уже в первом раунде сломал левую руку, и выкладывал фото: да, кисть и вправду выглядела неестественной, как бы деформированной, что ли. Так что, может, и не повезло.

Алексей Доспехов