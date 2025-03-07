Для алкоголя ужимают полки

Продажи алкоголя в Вологодской области ожидаемо сократились на 50% спустя почти неделю действия укороченного режима работы в регионе алкомаркетов и специализированных отделов в универсальных магазинах. Ритейлеры и производители прогнозируют, что такие ограничения едва ли приведут к сокращению потребления спиртного, на что рассчитывают чиновники. Зато, предупреждают они, могут вырасти объемы теневой торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С 1 марта 2025 года в Вологодской области по инициативе губернатора Георгия Филимонова розничные продажи алкоголя (за исключением заведений общепита) разрешены только два часа в день — с 12:00 до 14:00, а в праздники и вовсе запрещены.

Спустя почти неделю действия этих ограничений продажи алкоголя в регионе сократились на 50% к предыдущей неделе, сообщили опрошенные “Ъ” ритейлеры.

По словам собеседников “Ъ”, речь идет о высокомаржинальной категории, потери в которой не может компенсировать рост спроса на другие товары. «Потребители, лишившись возможности покупать алкоголь в течение 10–15 часов в сутки, как в других регионах, вряд ли переключатся на массовую покупку, скажем, шоколада»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), на алкоголь приходится от 15% до 40% от общего оборота одного магазина в зависимости от его расположения и наличия конкурентного окружения.

В сетях «Красное & Белое», «Бристоль» только около 30% приходится на выручку от алкоголя, остальной доход идет с продаж продуктов питания, оценивает независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. Специализированные магазины, торгующие спиртным, на самом деле являются скорее супермаркетами в формате у дома, говорит он. Однако, лишившись львиной доли выручки от алкоголя, они вынуждены будут закрываться, убежден эксперт.

По имеющимся в распоряжении “Ъ” данным участников алкогольного рынка, в январе 2024 года в Вологодской области насчитывалось почти 2,8 тыс. магазинов, продающих алкоголь (без учета пивных магазинов), принадлежащих 487 юрлицам. К началу марта количество точек сократилось пока ненамного — до 2,7 тыс.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что бизнесу придется в значительной степени перестраивать либо трансформировать ассортимент таким образом, чтобы дополнять алкогольную продукцию другими видами продукции.

Это также может коснуться и Подмосковья, где с 1 сентября 2025 года будет запрещено размещать алкомаркеты в жилых домах, за исключением тех, что имеют вход с проезжей части (см. «Ъ» от 14 и 15 февраля). Под ограничения попали и заведения общепита в таких домах, за исключением ресторанов: им запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 8:00.

У властей регионов есть право устанавливать ограничения на своем уровне — это им позволяет делать федеральный закон от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ. Чиновники, накладывая ограничения на продажу спиртного, как правило, аргументируют это борьбой за снижение уровня потребления алкоголя. Однако потребление сокращается и без этого. Как сообщал “Ъ” 18 февраля со ссылкой на данные ЕГАИС и ГИС МТ (создана на базе ЦРПТ — оператора госсистемы маркировки), в частности, в Подмосковье по итогам 2024 года продажи крепкого алкоголя (в рознице и заведениях общепита) снизились на 2,06%, до 21,5 млн дал. Для сравнения: в целом по стране, по данным Росалкогольтабакконтроля, продажи крепкого алкоголя сократились на 1% год к году, до 227 млн дал.

Ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области и других регионах могут привести к уменьшению числа легальных розничных магазинов, заявил “Ъ” председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Чрезмерные ограничения доступности алкоголя приведут к развитию теневой торговли, соглашаются в пивоваренной компании «Балтика».

Там добавляют, что уже отмечают рост предложений приобретения алкоголя через чат-боты и интернет-площадки, в том числе в тех регионах, где начали действовать ограничения на продажу алкоголя.

По мнению заместителя гендиректора «Татспиртпрома» Юрия Карякина, оценить влияние ограничений в регионах, в том числе в Вологодской области, можно будет по итогам года, изучив динамику по продажам самогонных аппаратов, роста или снижения числа случаев алкогольного отравления вследствие употребления суррогатного алкоголя, количества новых сайтов, занимающихся нелегальной онлайн-продажей спиртного, и новых псевдокафе, работающих по принципу наливаек.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова, Алина Мигачёва