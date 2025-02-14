Алко о двух концах

Массовое закрытие в жилых домах Московской области алкомаркетов, имеющих лицензию на продажу алкоголя, может привести к росту нелегального рынка. Так Росалкогольтабакконтроль отреагировал на соответствующее решение властей региона, принятое 14 февраля. Запрет, который начнет действовать с сентября 2025 года, в большей степени коснется крупных федеральных сетей «Красное & Белое» и «Бристоль», у которых в Подмосковье работает совокупно более 1,9 тыс. магазинов. Потери этих ритейлеров могут достигать 15–20 млрд руб. в год, оценивают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Росалкогольтабакконтроле заявили “Ъ”, что власти Подмосковья, принявшие 14 февраля решение запретить с 1 сентября 2025 года размещать в жилых домах алкомаркеты, имеют право устанавливать такие правила, но «любые ограничения должны быть сбалансированы».

Регулятор считает, что закрытие лицензированных магазинов способствует росту нелегальных точек, где будет реализовываться продукция сомнительного качества, несущая риски для здоровья потребителя.

Помимо запрета размещать алкомаркеты на первых этажах многоквартирных домов, в Подмосковье вводится ограничение на продажи алкоголя с 23:00 до 8:00 в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, за исключением ресторанов. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, добавив, что только в 2024 году от жителей региона поступило около 2 тыс. жалоб, связанных с распитием спиртного и нарушением тишины у алкомаркетов. В свою очередь, на сайте правительства Подмосковья отмечается, что в регионе в 2024 году совершено почти 5 тыс. преступлений в состоянии опьянения.

Право устанавливать такие запреты и ограничения у властей регионов появилось в 2020 году. Один из последних громких примеров — Вологодская область, где с 1 марта 2025 года начнет действовать правило продажи алкоголя только в будние дни с 12:00 до 14:00. Попытки ограничить продажи алкоголя предпринимались и раньше. Например, в Ульяновской области в 2012–2018 годах действовал запрет на продажу алкоголя в выходные — в эти дни покупать такую продукцию можно было только для проведения поминок по умершему при предъявлении необходимой справки, напоминает руководитель аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Причины интереса населения к спиртной продукции — не в доступности алкомаркетов, а в отсутствии других вариантов досуга, считает секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский.

Меры властей Подмосковья едва ли отразятся на потреблении алкоголя в регионе, так как закупаться такой продукцией можно в Москве, где таких жестких ограничений нет, отмечает господин Дробиз. Но это, по его мнению, скажется на специализированных сетях, которым придется закрыть в области часть алкомаркетов, а поток потребителей распределится между оставшимися магазинами. Как следует из данных минсельхоза Подмосковья, входы со стороны дворов жилых домов в регионе имеют более 3,4 тыс. точек по продаже алкоголя, а больше всего лицензий на реализацию такой продукции — 148 — имеет сеть «Красное & Белое», у которой в области действуют 1,27 тыс. магазинов. У «Бристоля» в регионе 45 лицензий на работу 673 магазинов.

По данным участников рынка, на долю Подмосковья у «Красного & Белого» приходится чуть более 6% от общего числа магазинов по всей России (20,73 тыс.), у «Бристоля» — 10,35% от общего количества в 6,5 тыс. По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, общая выручка магазинов этих сетей в жилых домах в Подмосковье составляет 15–20 млрд руб. в год. С учетом отдельно стоящих магазинов этот показатель втрое выше, утверждает собеседник “Ъ”. В 2023 году общая выручка Mercury Retail Group, куда входят «Красное & Белое» и «Бристоль», по данным Infoline, составила 1,15 трлн руб., что на 20,4% больше год к году. В этих сетях, а также в «Винлабе», работающем в Подмосковье, не ответили “Ъ”.

Алкомаркеты занимают в жилых домах помещения общей площадью примерно в 65–100 кв. м, отмечает гендиректор DNA Realty Антон Белых. По его словам, ставка аренды для таких магазинов составляет 0,5–1 тыс. руб. за кв. м в месяц в дальнем Подмосковье и 1–2,5 тыс. руб. за кв. м сразу за МКАД.

Сейчас доля продаж алкоголя в алкомаркетах составляет только 26% от всего ассортимента, остальное — это продукты питания, оценивает президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Теперь это магазины у дома, которые в последние годы нарастили продажи молочной, мясной, хлебобулочной, кондитерской продукции, соглашается коммерческий директор производителя алкоголя «Стеллар Груп» Александр Гревцов.

Владимир Комаров, София Мешкова, Халиль Аминов