Алкомаркеты поднимают градус

Введенные на днях в Подмосковье ограничения на работу в жилых домах алкомаркетов и заведений общепита власти региона аргументируют в том числе попыткой снизить растущее потребление спиртных напитков. Однако, как выяснил “Ъ”, за прошлый год в Московской области розничные продажи алкоголя, за исключением пивных напитков, сократились более чем на 2%, до 21,5 млн декалитров. Правда, реализация слабоалкогольной продукции прибавила почти 6%.

По итогам 2024 года в Подмосковье продажи крепкого алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в рознице и заведениях общепита сократились на 2,06%, до 21,5 млн декалитров (дал). Это следует из предоставленных “Ъ” участниками алкогольного рынка подсчетов, основанных на данных ЕГАИС и ГИС МТ (создана на базе ЦРПТ — оператора госсистемы маркировки). Для сравнения: в целом по стране, по данным Росалкогольтабакконтроля, продажи крепкого алкоголя сократились на 1% год к году, до 227 млн дал.

В то же время в Подмосковье в 2024 году на 5,7% год к году, до 59,52 млн дал, выросли продажи слабоалкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху, следует из подсчетов участников рынка. Они предоставили “Ъ” свои подсчеты, пытаясь привести аргументы о чрезмерности введения в Подмосковье ограничения на работу в жилых домах алкомаркетов и заведений общепита, имеющих алкогольную лицензию.

О том, что Мособлдума приняла закон, запрещающий с 1 сентября 2025 года размещать в жилых домах алкомаркеты, стало известно в конце прошлой недели (см. “Ъ” от 14 февраля). Под ограничения попали и заведения общепита в таких домах, за исключением ресторанов: им запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 8:00. Позже вице-губернатор Подмосковья Вячеслав Духин пояснил “Ъ”, что ограничения не затронут алкомаркеты, имеющие вход с проезжей части (см. “Ъ” от 15 февраля).

Региональные чиновники аргументировали введение жестких ограничений необходимостью снизить потребление алкоголя гражданами Подмосковья и сократить число «наливаек» (заведения, которые днем работают как кафе или пивные, а по ночам продают алкоголь как магазин). Действия властей Московской области напрямую затронут бизнес крупных федеральных сетей «Красное & Белое» и «Бристоль», у которых в Подмосковье открыто более 1,9 тыс. магазинов.

Как ранее сообщал собеседник “Ъ”, общая выручка магазинов этих сетей в жилых домах в Подмосковье составляет 15–20 млрд руб. в год. По данным Infoline, по итогу 2023 года общая выручка Mercury Retail Group, объединяющей «Красное & Белое» и «Бристоль», составила 1,15 трлн руб., что на 20,4% больше год к году.

По словам независимого эксперта алкогольного рынка Алексея Небольсина, в Подмосковье не наблюдается активной экспансии алкомаркетов. По его данным, с февраля 2023 года по февраль 2025 года число таких магазинов увеличилось всего на 2,67%, до 13 тыс. Эксперт отмечает, что после введения властями региона ограничений в зону риска попадет более половины магазинов, в первую очередь продуктовых, торгующих алкоголем.

В законе, принятом Мособлдумой, отмечается, что правила не затронут объекты, расположенные со стороны улично-дорожной сети в радиусе 30 м от края проезжей части. В то же время господин Небольсин указывает, что, согласно СанПиН, с начала 2000-х годов все жилые дома строятся в 50–100 м от автодороги в зависимости от ее категории. Поэтому, отмечает он, магазины в новостройках не смогут выполнить такой норматив и закроются. Алексей Небольсин настаивает, что подмосковные власти, принимая решение об ограничении работы алкомаркетов, не прибегали к консультациям с участниками рынка.

Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что решение властей Подмосковья вряд ли приведет к снижению потребления алкоголя. Он, впрочем, не исключает, что подобные ограничения коснутся и других регионов. «Это вопрос времени»,— говорит он. До этого строгие ограничения были введены в Вологодской области. В 2024 году вступил в силу федеральный закон, наделяющий регионы правом ограничивать время розничной продажи алкоголя в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в жилых домах.

Владимир Комаров