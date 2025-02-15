Власти рассказали, какие алкомаркеты не закроют в жилых домах Подмосковья

Запрет на размещение в жилых домах не затронет алкогольные магазины, входные двери которых расположены со стороны проезжей части, сообщил «Ъ» зампред правительства Московской области Вячеслав Духин. Ограничение в основном коснется крупных федеральных сетей «Красное & Белое» и «Бристоль», у них в Подмосковье открыты более 1,9 тыс. магазинов. Соответствующий закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Духин

Фото: пресс-служба губернатора Московской области Вячеслав Духин

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

По словам господина Духина, в многоквартирных домах Подмосковья работают более 1,5 тыс. алкомаркетов. «Когда они находятся во дворе, рядом с детской площадкой, там, где играют дети и люди привыкли гулять,— жителей раздражает шум, конфликтные ситуации, внешний вид таких точек, то, что дети смотрят на тех, которые там любят собираться. Поправки в законодательство эту ситуацию должны отрегулировать»,— уточнил зампред подмосковного правительства.

Он также пояснил, зачем вводится запрет на продажу алкоголя в ночное время в общепитах, находящихся в жилых домах. «Это сделано для того, чтобы ресторанной лицензией не пользовались так называемые наливайки — объекты, которые только притворяются общепитом и также вызывают раздражение людей»,— сказал он.

Вчера власти Подмосковья приняли закон о запрете алкомаркетов на первом этаже жилых домов. Также будет ограничена продажа алкоголя с 23:00 до 8:00 в расположенных там же точках общепита, за исключением ресторанов. Росалкогольтабакконтроль в ответ на решение властей заявил, что обеспокоен тем, не расширит ли данная мера сеть нелегального рынка.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Алко о двух концах».