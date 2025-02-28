У папы римского вновь ухудшилось состояние

Папа римский Франциск, который по-прежнему остается в римской клинике Джемелли, перенес сегодня бронхоспазм. После чего понтифика почувствовал себя хуже. Как сообщает агентство ANSA, после бронхоспазма у папы началась рвота и усилились проблемы с дыханием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters

Принятые врачами экстренные меры помогли понтифику, который, как отмечает агентство, в течение всех процедур оставался в полном сознании и старался помогать врачам. На данный момент понтифик дышит через кислородную маску и врачи делают сдержанные прогнозы, сообщает ANSA. В ближайшие 24–48 часов врачи смогут точнее сказать, насколько бронхоспазм ухудшил состояние пациента.

Алена Миклашевская