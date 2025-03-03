Папа Франциск остается на искусственной вентиляции легких

Глава Римско-католической церкви папа Франциск остается на искусственной неинвазивной вентиляции легких после двух перенесенных сегодня приступов «острой дыхательной недостаточности». Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

По информации врачей, приступы были связаны со «значительным накоплением» мокроты, вынудившим врачей дважды проводить бронхоскопию. Прогноз врачей остается «осторожным».

88-летний папа Франциск был госпитализирован в римскую клинику Джемелли 14 февраля. Там у него развилась двусторонняя пневмония. Вскоре после госпитализации в прессе начали появляться сообщения о возможном уходе папы на покой по состоянию здоровья, а швейцарская газета Blick даже сообщала, что папские гвардейцы уже репетируют похороны понтифика.

Виктор Буй