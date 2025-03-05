Макрон анонсировал дискуссию о «ядерном зонтике» над ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон готов начать дискуссию о принятии ЕС под «ядерный зонтик» страны. Об этом он сообщил, комментируя недавний призыв кандидата на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

«Отвечая на исторический призыв будущего канцлера Германии, я решил начать стратегическую дискуссию о защите с помощью французских сил сдерживания наших союзников в Европе»,— сказал господин Макрон в ходе телевизионного обращения. Трансляция велась на Youtube-канале Елисейского дворца.

На фоне отдаления нынешней администрации США от Евросоюза страны объединения активизировали дискуссию о создании собственного «ядерного зонтика». В частности, об этом заявил господин Мерц, усомнившись в том, что Вашингтон по-прежнему готов защищать ЕС всем имеющимся у них вооружением.

Подробности — в материале «Ъ» «Зачем Европе зонтик».