Трамп-разъединитель

Во вторник президент США Дональд Трамп в первый раз в качестве 47-го главы государства выступил в Конгрессе США с обращением «О положении страны». Эта речь вызвала столько сопротивления со стороны демократов, сколько не было никогда ранее. Внешнеполитическая часть выступления была короткой, но при этом не обошлась без сенсации: Дональд Трамп рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский написал ему письмо о готовности в любой момент подписать «соглашение о полезных ископаемых и безопасности» и вообще идти к миру «под сильным руководством» Вашингтона. В Киеве между тем отправку письма не подтвердили, пояснив: глава Белого дома просто прочитал пост президента Зеленского в соцсети X.

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Фото: Win McNamee / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

«Америка вернулась»

Заранее было известно, что главной темой выступления будет «возвращение американской мечты». Дональд Трамп пообещал, что вечер будет «грандиозным» и он будет говорить «как есть». Президент также намекнул, что расскажет о будущем сделки по минералам с Украиной, опровергнув предположения о том, что на соглашении можно поставить крест.

Тема Украины волновала и оппонентов президента — демократов, которые накануне никак не могли определиться, в какие цвета им одеться в Конгресс, чтобы выразить решительный протест Дональду Трампу.

В итоге члены Демпартии пришли либо в розовом — в поддержку женщин, либо в желто-синем, либо в черном — в поддержку афроамериканцев. Кто-то мешал цвета, пытаясь показать солидарность со всеми.

В итоге правая часть зала заседаний пестрила, словно лоскутное одеяло, в то время как республиканцы предпочли сдержанные тона. Все это заранее задавало тон тому, что должно было произойти в Капитолии.

Накануне демократы были настроены решительно, обещая запастись «набором болельщиков» и при любой возможности перебивать президента. Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис пытался утихомирить однопартийцев, сообщал Axios. Однако не всех он смог убедить вести себя прилично, отметил ресурс после бесед с несколькими законодателями: отказываться от того, чтобы устроить шоу из президентской речи, они не собирались.

Выступление президента было намечено на 21:00 по местному времени, однако началось на четверть часа позднее.

«Америка вернулась… Я вернулся в этот зал сегодня вечером, чтобы сообщить, что импульс Америки снова здесь, наш дух вернулся, наша гордость вернулась, наша уверенность вернулась и американская мечта расцветает, становясь больше и лучше, чем когда-либо прежде. Американская мечта неудержима»,— начал выступление Дональд Трамп. И продолжил, говоря, что страна стоит на пороге скачка, «равного которому мир никогда не видел и, возможно, никогда больше не увидит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конгрессмен-демократ из Техаса Эль Грин

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters Конгрессмен-демократ из Техаса Эль Грин

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

Досталось от главы государства предшественнику и всем демократам, действия которых, по его мнению, привели к высочайшей за 40 лет инфляции и другим бедам. Джо Байдена господин Трамп назвал «худшим президентом в истории Америки», при котором были «сотни тысяч незаконных пересечений границы в месяц, и практически все они включали убийц, наркоторговцев, членов банд и людей из психиатрических учреждений». При новом правительстве число таких пересечений границы сократились на 95%, похвалился Дональд Трамп.

Атака на конкурента не осталась незамеченной. По правую руку, где находились демократы, началось недовольное гудение. На шестой минуте нервы сдали у конгрессмена-демократа из Техаса Эла Грина. Он стал громко перебивать 47-го президента, грозя в его сторону тростью с позолоченным наконечником и требуя немедленного импичмента главы государства. Пару раз республиканцы вставали в едином порыве с мест и перекрикивали законодателя, скандируя: «США!». К господину Грину безрезультатно обращался спикер Палаты представителей Майк Джонсон, предлагая соблюдать регламент.

В итоге конгрессмена под руки вывели из зала охранники. Тогда его однопартийцы приутихли и стали реагировать на речь лишь припасенными табличками, на которых в числе прочих лозунгов было написано «Ложь» и «Маск — вор».

Заводы открываются, сделки заключаются

После этой стычки господин Трамп повернулся к оппонентам и заявил: «Я смотрю на демократов и понимаю, что нет абсолютно ничего, что я могу сказать, чтобы сделать их счастливыми или заставить их встать, улыбнуться… Эти люди не будут хлопать, не будут стоять и, конечно, не будут приветствовать эти достижения». «Давайте работать вместе и давайте действительно сделаем Америку снова великой»,— обратился президент к оппонентам, но, не услышав и слова поддержки, махнул рукой и продолжил речь, смотря в сторону однопартийцев.

Он напомнил о выходе из «антиамериканского Совета ООН по правам человека», «нелепой зеленой аферы» (Парижского соглашения по климату) и «коррумпированной Всемирной организации здравоохранения», о сокращении числа госслужащих, приостановке программ международной помощи, отмене «ядовитой критической расовой теории в государственных школах», объявлении английского в качестве официального языка и признании только двух полов: мужского и женского. Особенно господин Трамп негодовал из-за допуска биологических мужчин в женский спорт, с чем он тоже мириться не стал.

Президент отметил, что описанное — лишь часть изменений, затрагивающих весь мир, и подчеркнул, что возврата к прежним условиям не будет. В ходе его речи несколько демократок покинули зал. На них были черные футболки, на спине которых красовалось: «Сопротивляйся!» Впрочем, на Дональда Трампа и его соратников этот перформанс не произвел впечатления. Глава Белого дома продолжал обвинять демократов и предшественника, оставившего ему «полный бардак», разгребать который американский лидер пообещал за счет новой энергетической политики под лозунгом «Бури, детка, бури!», принуждения внешних партнеров к «честной торговле» через тарифы и сокращения бюджетных расходов под руководством Илона Маска.

Тут камеры повернулись на бизнесмена, который в этот вечер предстал перед публикой в деловом костюме, что ему совсем не свойственно. После благодарности в адрес господина Маска президент начал долгое перечисление спорных трат, которые были найдены его Департаментом эффективности правительства (DOGE). Особое оживление в зале вызвало упоминание «$8 млн на продвижение ЛГБТ в африканской стране Лесото, о которой никто никогда не слышал» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) и «$8 млн на то, чтобы сделать мышей трансгендерными».

В ходе проверок также выяснилось, что десятки миллионов человек в возрасте от 100 лет продолжают получать госпенсии. Среди них миллионы тех, кому 140–250 лет, и даже один 360-летний пенсионер.

«Наша страна намного здоровее, чем я думал»,— пошутил президент. По его словам, Счетная палата США оценила ежегодные убытки от этого «мошенничества более чем в $500 млрд».

Также большое внимание Дональд Трамп уделил сокращению налогового бремени для американцев, действиям новой администрации по возвращению производств и рабочих мест в страну. «Заводы открываются повсюду. Заключаются сделки, которых никогда не было. Это сочетание победы на выборах и тарифов»,— утверждал президент, хотя и признал, что поначалу экономике придется нелегко и потребуется время на адаптацию.

Гости Капитолия

В ходе речи Дональд Трамп не раз обращался к простым американцам, которые были приглашены в Капитолий. Так, среди гостей была Эллистон Берри, которая стала жертвой травли из-за фейковой фотографии, на которой якобы была изображена она. Сенат как раз недавно принял закон о криминализации таких публикаций, и господин Трамп заявил, что собирается использовать эти новые нормы и для защиты самого себя: «Ни с кем в интернете не обращаются хуже, чем со мной».

Другими гостями были мать и сестра 22-летней студентки-медсестры Лейкен Райли, погибшей от руки мигранта-нелегала. Закон имени Лейкен Райли о выдворении нелегалов с криминальным прошлым стал одним из первых документов, которые Дональд Трамп подписал, вступив в должность.

Еще одна приглашенная американка — Алексис Гэри из Хьюстона. Ее 12-летняя дочь Джоселин погибла от рук мигрантов из Венесуэлы. Дональд Трамп сообщил, что принял решение увековечить имя девочки, назвав в ее честь федеральный парк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление Дональда Трампа в Конгрессе США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Выступление Дональда Трампа в Конгрессе США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Среди гостей были пограничник Роберто Фаучи, который спас товарища в стычке с членами наркокартеля, супруга нью-йоркского полицейского Джонатана Диллера, погибшего при исполнении, 13-летний мальчик, переживший рак мозга, мать ребенка-трансгендера, узнавшая о его переходе постфактум, освобожденный из российской тюрьмы Марк Фогель.

Каждый раз, вызывая гостей с яркими историями, президент явно ждал от демократов хоть какой-то положительной реакции. Но те продолжали молчать.

А было ли письмо?

Вопросы внешней политики Дональд Трамп затронул в конце своей двухчасовой речи, уделив этому лишь несколько минут. В частности, он напомнил, что хочет создать «золотой купол» (развернуть над Америкой новейшую систему ПРО), а также вернуть Панамский канал, но, судя по всему, с помощью экономических инструментов.

«Моя администрация будет возвращать Панамский канал, и мы уже начали это делать. Только сегодня крупная американская компания объявила, что покупает оба порта канала и много других объектов, связанных с ним»,— подчеркнул Дональд Трамп, поблагодарив госсекретаря Марко Рубио за работу.

Президент также напомнил, что Америке «нужна Гренландия для национальной безопасности и даже международной безопасности». «Мы обеспечим вашу безопасность. Мы сделаем вас богатыми, и вместе мы поднимем Гренландию на высоты, которые вы никогда не считали возможными раньше»,— обратился президент к жителям острова.

Он добавил, что неизменным остается и другой приоритет: «Америка стоит твердо против сил радикального исламского терроризма». Глава Белого дома с гордостью объявил, что с помощью правительства Пакистана удалось задержать террориста, подорвавшего американских солдат в аэропорту Кабула в ходе эвакуации из Афганистана.

Вскользь господин Трамп упомянул о планах возвращения оставшихся заложников в Газе и урегулирования израильско-палестинского конфликта. «В мой первый срок мы достигли одного из самых новаторских мирных соглашений за последние поколения, “Авраамовых соглашений” (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств.— “Ъ”). И теперь мы собираемся на этом фундаменте создавать более мирное и процветающее будущее для всего региона»,— сказал он.

Не оставляет Дональд Трамп и надежды урегулировать ситуацию на Украине. «Я также неустанно работаю над тем, чтобы положить конец жестокому конфликту на Украине»,— продолжил он, упомянув, что в конфликте гибнут невинные люди.

Глава Белого дома вновь повторил, что США потратили больше, чем Европа, которая должна была быть больше заинтересована в разрешении конфликта. Именно Соединенные Штаты выступают главным агентом мира, подчеркнул он.

И после этого буквально огорошил присутствующих: «Я получил важное письмо от президента Украины (Владимира.— “Ъ”) Зеленского. В письме говорится: Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Он (Владимир Зеленский.— “Ъ”) сказал: “Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира. Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость. Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое удобное для вас время”»,— пересказал президент содержание письма.

Правда, совсем скоро пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в ответ на запрос украинского издания Liga.net сообщил: «Ни одного письма от Зеленского не было, Трамп говорил о посте в соцсети». Посол Украины в США Оксана Маркарова уточнила, что «Трамп прочитал пост Зеленского в X».

Екатерина Мур, Вашингтон