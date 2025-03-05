«Это выступал не президент. Это был триумфатор»

Комментируя первое после вступления в должность выступление Дональда Трампа в Конгрессе, мировые медиа отмечают не только затронутые в нем вопросы, но и тон выступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (в центре)

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп (в центре)

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

Что Трамп знает интуитивно о речах

Эта речь продемонстрировала, насколько этот президент уникален, насколько он не скован нормами приличного политического поведения и насколько эффективно он умеет сообщать слушателям мощные эмоциональные посылы.

Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом, в бескомпромиссной речи воспевает шоковый эффект первых недель своего президентства

А он все продолжал, даже когда энтузиазм конгрессменов-республиканцев уже иссяк. Те, впрочем, вскочили со своих мест, чтобы поаплодировать оратору… «Америка вернулась»,— поздравил он себя в начале речи. То же выражение использовал Джо Байден в начале своего президентства в 2021 году. Но в головах у этих двоих были явно не одна и та же страна и не одно и то же видение ее места в мировой политике.

Дональд Трамп в своей вызывающей речи предупредил, что пошлины причинят «некоторое неудобство»

Речь, продолжавшаяся более 90 минут в присутствии ощутимо разделенного Конгресса, в котором демократы держали протестные лозунги, завершает шесть драматичных недель, ознаменовавшихся спущенной Трампом агрессивной повесткой по перестройке торговой и внешней политики США и реализации масштабных изменений во всей структуре правительства.

Трамп выступил перед Конгрессом с бесцеремонной речью

Президент США Дональд Трамп воспользовался своим выступлением… чтобы превознести достижения первых 43 дней своего второго президентского срока, попутно устроив разнос оппонентам-демократам и объявив, что введет широкомасштабные взаимные пошлины с 2 апреля.

Речь Трампа заставила американцев мечтать, демократов — страдать

Он использовал весь свой талант, чтобы показать все достоинства настоящего бескомпромиссного человека… Во… всей своей речи Трамп предлагал лишь то, что соответствует здравому смыслу: два пола, нанимать и продвигать сотрудников за их реальные заслуги, закрывать абсурдные инициативы при помощи Департамента по оптимизации правительства… закрыть границу без законопроекта, который, как целый год говорили демократы, является единственным решением проблемы, реальные перспективы достижения достойного мира на Украине.

Мы видим двойного Трампа — он ошибается в одном главном вопросе

Дональд Трамп появился перед обеими палатами Конгресса, чтобы в своей речи чествовать самого себя и первые недели президентства. Это выступал не президент. Это был триумфатор. Не глава правительства США, а кто-то глубоко убежденный в том, что способен держать на своих плечах небесный свод, как это сделал когда-то… Атлант… Различие: Атлант получил это поручение от Зевса, Трамп же считает, что ему спасение мира было поручено американскими избирателями.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик