Гренландия не продается
Остров вводит закон о запрете иностранного финансирования политиков
Правительство Гренландии, ставшей в последнее время объектом настойчивых территориальных притязаний президента США, кажется, нашло способ ослабить давление на себя из-за океана. В преддверии парламентских выборов островные власти представили законопроект о запрете анонимных и иностранных пожертвований на политическую деятельность, а также о снижении максимальной суммы пожертвований. И если недавнее принятие датскими властями плана по укреплению обороноспособности своей автономной территории на фоне заявлений Дональда Трампа о намерении купить Гренландию было всего лишь совпадением, то нынешний гренландский законопроект стал прямым ответом на такие угрозы.
Дебаты на датском телевидении на тему будущего Гренландии, 19 января
Фото: Ritzau Scanpix / Reuters
Законопроект, запрещающий иностранные и анонимные пожертвования политическим партиям и отдельным политикам, был представлен в понедельник. А уже во вторник его передали на рассмотрение парламента, чтобы принять в ближайшие дни.
Согласно проекту документа, вне закона окажутся пожертвования из анонимных источников, из-за рубежа, а также те, которые в совокупности превышают сумму 200 тыс. крон ($28 тыс.).
Запрещается также финансирование из одного частного источника на сумму свыше 20 тыс. крон ($2,8 тыс.). Запрет будет применяться ко всем участникам выборов в парламент. Эти выборы должны пройти в Гренландии до 6 апреля, с чем, видимо, и связана спешка с принятием закона.
Идея свести к минимуму возможности иностранных спонсоров каким-либо образом влиять на островных политиков, разумеется, возникла не на пустом месте. В последние пару месяцев автономная территория Дании, бывшая в прошлом ее колонией и оставшаяся частью королевства, попала под прицел американского президента Дональда Трампа. Он прямо заявил, что намерен купить остров, и даже намекнул, что готов использовать введение торговых тарифов и военную силу, лишь бы добиться своего. Неоднократные отповеди властей как Гренландии, так и Дании относительно того, что арктический остров не продается, пыл главы Белого дома ничуть не остудили.
При этом помимо самого президента в битву за Гренландию вступили и многие члены его администрации, подтвердившие, что настрой Дональда Трампа приобрести остров не блажь одного человека, а абсолютно продуманное и серьезное намерение нынешних американских властей.
Так, на прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио заявил, что желание американского лидера купить Гренландию отвечает национальным интересам США. А вице-президент Джей Ди Вэнс в выходные в интервью Fox News без обиняков заявил: «Честно говоря, Дания, которая контролирует Гренландию, не выполняет свою работу и не является хорошим союзником». Тем самым он намекнул на то, что Штаты справятся с управлением острова куда лучше.
Все это и заставило островные власти перейти от риторики к конкретным мерам противодействия США. Законопроект, представленный в понедельник, «необходимо рассматривать в свете геополитических интересов Гренландии и текущей ситуации… когда представители союзной сверхдержавы выразили свою заинтересованность в захвате… Гренландии», прямо заявило правительство острова. И откровенно указало, что одну из главных угроз видит в ближайшем соратнике Дональда Трампа миллиардере Илоне Маске — богатейшем человеке мира, чье огромное состояние и готовность финансировать угодных ему политиков усиливают уязвимость Гренландии.
Не осталась в стороне и бывшая метрополия. В конце января Дания обнародовала план усиления военного присутствия в Арктике, пообещав выделить на эти цели 14,6 млрд крон ($2,05 млрд).
Правда, в датском Минобороны подчеркнули, что презентация этого плана в момент повышенного внимания к Гренландии со стороны господина Трампа стала простым совпадением. Мол, Копенгаген задумывал упрочить оборону своей автономии задолго до его возвращения в Белый дом.
Кроме того, Дания решила открыть против притязаний Штатов еще и дипломатический фронт. На прошлой неделе премьер-министр страны Метте Фредериксен побывала в Берлине и Париже в попытке заручиться их поддержкой по вопросу Гренландии, а в этот вторник прибыла с той же целью в Лондон. Этому предшествовал ее 45-минутный разговор с Дональдом Трампом, который, по свидетельству источников, свелся к агрессивной критике датских властей за отказ продать остров США. «Он был очень тверд. Это был холодный душ. Раньше было трудно воспринимать это всерьез. Но я действительно думаю, что это серьезно и потенциально очень опасно»,— описал тональность того разговора один из высокопоставленных европейских чиновников газете Financial Times.
Что касается Европы, то ее тактика в отношении угроз господина Трампа сводится преимущественно к тому, чтобы избегать эмоциональных заявлений и не раздувать словесную войну. Такая игра «в молчанку» шла в полной координации с Копенгагеном — в последние недели Метте Фредериксен и председатель Европейского совета Антониу Кошта провели несколько бесед о Трампе и Гренландии. «Мы очень тесно координировали с датчанами все, что мы хотели сказать или скажем о Гренландии»,— сказал на днях Politico высокопоставленный чиновник ЕС.
Впрочем, и делать вид, будто совсем ничего не происходит, в ЕС не стали. Сохранение территориальной целостности Дании имеет важное значение для всех государств—членов ЕС, напомнил Дональду Трампу, не упоминая его имени, Антониу Кошта по итогам встречи с лидерами ЕС в понедельник.