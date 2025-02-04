Гренландия не продается

Правительство Гренландии, ставшей в последнее время объектом настойчивых территориальных притязаний президента США, кажется, нашло способ ослабить давление на себя из-за океана. В преддверии парламентских выборов островные власти представили законопроект о запрете анонимных и иностранных пожертвований на политическую деятельность, а также о снижении максимальной суммы пожертвований. И если недавнее принятие датскими властями плана по укреплению обороноспособности своей автономной территории на фоне заявлений Дональда Трампа о намерении купить Гренландию было всего лишь совпадением, то нынешний гренландский законопроект стал прямым ответом на такие угрозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дебаты на датском телевидении на тему будущего Гренландии, 19 января

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters Дебаты на датском телевидении на тему будущего Гренландии, 19 января

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Законопроект, запрещающий иностранные и анонимные пожертвования политическим партиям и отдельным политикам, был представлен в понедельник. А уже во вторник его передали на рассмотрение парламента, чтобы принять в ближайшие дни.

Согласно проекту документа, вне закона окажутся пожертвования из анонимных источников, из-за рубежа, а также те, которые в совокупности превышают сумму 200 тыс. крон ($28 тыс.).

Запрещается также финансирование из одного частного источника на сумму свыше 20 тыс. крон ($2,8 тыс.). Запрет будет применяться ко всем участникам выборов в парламент. Эти выборы должны пройти в Гренландии до 6 апреля, с чем, видимо, и связана спешка с принятием закона.

Идея свести к минимуму возможности иностранных спонсоров каким-либо образом влиять на островных политиков, разумеется, возникла не на пустом месте. В последние пару месяцев автономная территория Дании, бывшая в прошлом ее колонией и оставшаяся частью королевства, попала под прицел американского президента Дональда Трампа. Он прямо заявил, что намерен купить остров, и даже намекнул, что готов использовать введение торговых тарифов и военную силу, лишь бы добиться своего. Неоднократные отповеди властей как Гренландии, так и Дании относительно того, что арктический остров не продается, пыл главы Белого дома ничуть не остудили.

При этом помимо самого президента в битву за Гренландию вступили и многие члены его администрации, подтвердившие, что настрой Дональда Трампа приобрести остров не блажь одного человека, а абсолютно продуманное и серьезное намерение нынешних американских властей.

Так, на прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио заявил, что желание американского лидера купить Гренландию отвечает национальным интересам США. А вице-президент Джей Ди Вэнс в выходные в интервью Fox News без обиняков заявил: «Честно говоря, Дания, которая контролирует Гренландию, не выполняет свою работу и не является хорошим союзником». Тем самым он намекнул на то, что Штаты справятся с управлением острова куда лучше.

Все это и заставило островные власти перейти от риторики к конкретным мерам противодействия США. Законопроект, представленный в понедельник, «необходимо рассматривать в свете геополитических интересов Гренландии и текущей ситуации… когда представители союзной сверхдержавы выразили свою заинтересованность в захвате… Гренландии», прямо заявило правительство острова. И откровенно указало, что одну из главных угроз видит в ближайшем соратнике Дональда Трампа миллиардере Илоне Маске — богатейшем человеке мира, чье огромное состояние и готовность финансировать угодных ему политиков усиливают уязвимость Гренландии.

Не осталась в стороне и бывшая метрополия. В конце января Дания обнародовала план усиления военного присутствия в Арктике, пообещав выделить на эти цели 14,6 млрд крон ($2,05 млрд).

Правда, в датском Минобороны подчеркнули, что презентация этого плана в момент повышенного внимания к Гренландии со стороны господина Трампа стала простым совпадением. Мол, Копенгаген задумывал упрочить оборону своей автономии задолго до его возвращения в Белый дом.

Кроме того, Дания решила открыть против притязаний Штатов еще и дипломатический фронт. На прошлой неделе премьер-министр страны Метте Фредериксен побывала в Берлине и Париже в попытке заручиться их поддержкой по вопросу Гренландии, а в этот вторник прибыла с той же целью в Лондон. Этому предшествовал ее 45-минутный разговор с Дональдом Трампом, который, по свидетельству источников, свелся к агрессивной критике датских властей за отказ продать остров США. «Он был очень тверд. Это был холодный душ. Раньше было трудно воспринимать это всерьез. Но я действительно думаю, что это серьезно и потенциально очень опасно»,— описал тональность того разговора один из высокопоставленных европейских чиновников газете Financial Times.

Что касается Европы, то ее тактика в отношении угроз господина Трампа сводится преимущественно к тому, чтобы избегать эмоциональных заявлений и не раздувать словесную войну. Такая игра «в молчанку» шла в полной координации с Копенгагеном — в последние недели Метте Фредериксен и председатель Европейского совета Антониу Кошта провели несколько бесед о Трампе и Гренландии. «Мы очень тесно координировали с датчанами все, что мы хотели сказать или скажем о Гренландии»,— сказал на днях Politico высокопоставленный чиновник ЕС.

Впрочем, и делать вид, будто совсем ничего не происходит, в ЕС не стали. Сохранение территориальной целостности Дании имеет важное значение для всех государств—членов ЕС, напомнил Дональду Трампу, не упоминая его имени, Антониу Кошта по итогам встречи с лидерами ЕС в понедельник.

Наталия Портякова