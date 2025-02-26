Reuters: за первый месяц сокращения госрасходов Трамп увеличил их на 13%

За первый месяц президентства Дональда Трампа расходы американского правительства составили $710 млрд — то есть примерно на 13% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные опубликовало Reuters, подсчитавшее государственные расходы за период с 21 января по 20 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Паршин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Паршин, Коммерсантъ

Во время предвыборной кампании и после начала второго срока Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он собирается сократить государственные расходы. Он, в частности, создал специальный Департамент эффективности правительства и объявил о масштабных сокращениях госслужащих. Принятый вчера проект бюджета предполагает в числе прочего сокращение бюджетных расходов на $2 трлн.

На прошлой неделе глава DOGE Илон Маск заявил, что его ведомству удалось сэкономить $55 млрд, однако позже он признал, что на самом деле многие принятые им меры принесли значительно меньшую экономию, чем предполагалось. Как отмечают многие эксперты, значительная часть бюджета приходится на статьи, которые невозможно сократить так просто. Так, около 13% бюджетных расходов приходится на выплату процентов по задолженностям, за последний месяц такие выплаты составили $94 млрд. Около трети бюджетных расходов — это различные пенсионные программы, государственные медицинские страховки и т. д.

Далеко не все решения господина Трампа легко воплощаются в жизнь: так, сегодня, 26 февраля, Федеральный суд постановил, что правительство США должно в течение двух дней разблокировать миллиарды долларов, предназначенные для оказания международной помощи. Их выплата была заморожена президентом в январе.

Яна Рождественская