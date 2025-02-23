Маск предложил госслужащим США отчитаться о работе или уволиться

Глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) США Илон Маск предложил американским государственным служащим отправить отчет о проделанной за неделю работе. В противном случае им грозит увольнение, пишет Financial Times. Уточняется, что выполнить указание господина Маска необходимо до понедельника, 24 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Jose Luis Magana / AP Илон Маск

Фото: Jose Luis Magana / AP

Всем федеральным работникам придет электронное письмо с соответствующим запросом и напоминанием о запрете раскрывать конфиденциальную информацию, описывает механизм Financial Times. В ответном письме следует в пяти пунктах отчитаться о работе. Газета отмечает, что подобную жесткую стратегию взаимодействия с подчиненными Илон Маск использовал при покупке Twitter (сейчас сеть переименована в X).

Указ об учреждении DOGE президент США Дональд Трамп подписал сразу после инаугурации. Организация создана на базе Цифровой службы США. За месяц работы в качестве главы департамента Илон Маск успел уволить около 10 тыс. человек из различных госструктур, включая Минэнерго и Лесную службу.

В начале февраля прокуроры-демократы из 14 штатов США подали в суд на Дональда Трампа и Илона Маска. Они утверждают, что американский президент нарушил положение конституции, создав DOGE без одобрения Конгресса, а также предоставив бизнесмену Маску широкие полномочия без проведения слушаний в Сенате.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «DOGE раздора».