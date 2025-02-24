NYT: ФБР, Пентагон и Госдеп не намерены отчитываться перед Маском

Руководство нескольких американских ведомств, включая ФБР, Пентагон и Госдеп, приказало подчиненным не отвечать на требование главы Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илона Маска отчитаться о работе, сообщает The New York Times (NYT). Господин Маск в электронном письме потребовал от госслужащих подвести итоги своей работы за неделю, пригрозив за невыполнение этого требования увольнением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Илон Маск

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

По данным NYT, требование главы DOGE также намерены игнорировать Минздрав, Минэнерго и Министерство внутренней безопасности. Подобные требования Илон Маск направил даже федеральным судьям, которые относятся к судебной, а не к исполнительной ветви власти, отмечает издание. В ответ офис федеральных судов поручил персоналу «не предпринимать никаких действий».

NYT утверждает, что в кулуарах администрации США растет обеспокоенность «по поводу восприятия бесконтрольной власти» Илона Маска. Утверждается, что не только рядовым сотрудникам, но и некоторым министрам «надоело оправдывать конкретные тонкости политики» и «суетиться, пытаясь разрешить непредвиденные противоречия», спровоцированные главой DOGE.

Президент США Дональд Трамп учредил DOGE в январе и назначил его главой Илона Маска. В феврале прокуроры-демократы из 14 американских штатов подали в суд на господ Трампа и Маска.

О работе департамента — в публикации «Ъ» «DOGE раздора».