Илон Маск взялся за «мертвые души»

В США усугубляется конфликт вокруг активной деятельности главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска. Недавно миллиардер пригрозил федеральным служащим увольнением, если они не ответят на электронное письмо с вопросом о том, какую работу они выполнили за последнюю неделю. Ряд ведомств рекомендовал своим сотрудникам не лезть на рожон и отчитаться по всей форме, но многие другие открыто призвали персонал игнорировать угрозы Илона Маска. Сам же зачинщик скандала явно считает, что цель оправдывает средства: на днях он отчитался о том, что его действия уже помогли сэкономить $65 млрд из госбюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Едва став главой Департамента эффективности правительства США, Илон Маск сразу же рьяно взялся исполнять свои обязанности по наведению порядка и повышению эффективности государственных ведомств. Недавняя похвала его работы со стороны президента США Дональда Трампа вкупе с призывом действовать более агрессивно, очевидно, подстегнула Маска на новые подвиги.

На днях Маск заявил, что все федеральные служащие вскоре получат электронные письма с вопросом о том, что они делали на прошлой неделе, так, чтобы из ответа проверяющим было понятно, находится ли человек на своем месте и занят ли он реальным делом.

«Отсутствие ответа будет рассматриваться как отставка»,— пригрозил при этом глава DOGE. Всего, по данным WSL, такие «письма счастья» от Управления кадровой службы ушли 2 млн сотрудников.

Но подчиниться распоряжению Маска согласились далеко не все. Предоставить отчетность решили Минфин, налоговая служба и Минтранс страны. А вот Госдепартамент США во главе с Марко Рубио и ФБР, которым руководит ярый сторонник господина Трампа Кэш Пател, разослали своим сотрудникам письма с указанием проигнорировать запрос от DOGE. В письме господина Патела, с текстом которого ознакомился NBS, говорилось, что за процессы в бюро отвечает офис директора, именно он и будет проводить проверки. Министерство внутренней безопасности, Национальная разведка США и Министерство обороны также присоединились к этой позиции. Ряд чиновников на условиях анонимности рассказали The New York Times, что указ Илона Маска не только привел к расколу, но и вызвал откровенный гнев в ряде министерств. Причина тому — нежелание давать постороннему человеку власть решать внутренние кадровые вопросы, а также опасения, что в ходе такой проверки может быть раскрыта чувствительная и секретная информация.

За госслужащих вступились профсоюз и демократы. Американская федерация государственных служащих направила в Управление кадровой службы письмо, в котором назвала инициативу господина Маска незаконной.

Более 100 членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии между тем обратились к руководителям 24 ведомств с призывом разъяснить своим сотрудникам, что отвечать господину Маску они не обязаны.

На фоне набирающего обороты скандала за господина Маска вступился президент. Назвав идею своего соратника гениальной, он выразил уверенность, что многие госслужащие не отвечают на mail, «потому что их даже не существует», поддержав таким образом бездоказательное подозрение Илона Маска, что «несуществующие люди или личности умерших людей используются для сбора зарплат».

Однако вслед за этим администрация Дональда Трампа, по данным The New York Times, проинформировала федеральные агентства, что отвечать на электронные письма Маска сотрудники могут «добровольно» и их не уволят, если они не ответят. Частично откатить назад пришлось и Маску. Изначально он обозначил в качестве крайнего срока для ответа полдень понедельника. Однако с истечением дедлайна никаких санкций не последовало, и дедлайн был продлен.

Оправдается ли угроза господина Маска про увольнения в будущем, пока неясно, однако миллиардер явно не намерен сворачивать назад на полпути. Тем более он явно уверен в эффективности своих решительных начинаний. На днях на официальном сайте DOGE появился отчет, в котором говорится, что департамент смог сократить госрасходы на $65 млрд с начала года. «Эта сумма складывается из нескольких факторов: обнаружение и устранение мошенничества, аннулирование или пересмотр договоров и аренды, продажа активов, отмена грантов, сокращение численности сотрудников, программные изменения и регуляторные меры по снижению расходов»,— поясняется в документе.

Напомним, что в общей сложности Илон Маск обещал сократить госрасходы на $2 трлн.

Вероника Вишнякова