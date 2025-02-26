Трамп: России придется пойти на уступки для достижения мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что России придется пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине. Господин Трамп не уточнил, о каких уступках идет речь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Я думаю, благодаря тому, что мы победили на выборах, эта война подойдет к концу»,— сказал Дональд Трамп на заседании кабинета министров США. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

17 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе урегулирования российско-украинского конфликта не может быть и речи о территориальных уступках Украине.

Как писали западные СМИ, рассматриваемый американскими властями план урегулирования конфликта предполагает заморозку конфликта и сохранение вопроса о территориях, вошедших в состав Росcии, «в подвешенном состоянии». Украина настаивает на гарантиях безопасности в рамках мирного плана.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций РФ и США. Дональд Трамп назвал эту встречу «очень хорошей» и признался, что после нее стал «намного более уверен» в достижении сделки по Украине. Президент России Владимир Путин, говоря про переговоры, сказал, что оценивает их «высоко, результат есть».

Об обсуждении урегулирования военного конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Много хорошего в направлении мира».